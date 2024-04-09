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Котовський: Про Олімпіаду зараз не думаю, але вже готуюся до неї

Сьогодні 13:51 97 0
Котовський: Про Олімпіаду зараз не думаю, але вже готуюся до неї
#Дмитро Котовський

Джерело - Чемпіон.

Переможець етапу Кубку світу з лижної акробатики Дмитро Котовський прокоментував нагороду "Найкращий спортсмен грудня-2023" від Національного олімпійського комітету України, а також розповів про свої передчуття щодо Олімпіади-2026.

Із 22-річним рівнянином поспілкувався кореспондент "Чемпіона" Владислав Уткін.

– Передусім вітаю тебе з нагородою, що для тебе взагалі означає ця нагорода, визнання від Олімпійського комітету? Наскільки вона для тебе важлива?

– По-перше, вона важлива тим, що я розумію: результат є, його можна відстежувати. По-друге, це дуже приємно, адже це було голосування, в якому більшість людей мене підтримала, вони слідкують, це дуже приємно. 

– Як можеш оцінити попередній сезон? Можливо, зіштовхнувся з якимись проблемами?

– Це був один із найкращих моїх сезонів, сподіваюся, не останній. Дуже хочу, щоб це був не останній. У попередньому сезоні все було переважно добре. Є деякі моменти, яких би не хотілося, але загалом я був задоволений сезоном навіть попри те, що я не виграв загальний залік. Є над чим працювати, щоб показати максимальний рівень. 

– Які твої подальші плани на цей рік, що можеш виділити?

– Влітку будемо проводити тренування на воді, відпрацьовувати всі елементи. Буде декілька змагань, але вони менш важливі, саме в літньому сезоні. А вже починаючи з грудня, будуть кубки світу, потім чемпіонат світу. Ці змагання важливі, адже будемо відпрацьовувати елементи, а також буде відбір на Олімпійські ігри. 

– Як ти готуєшся до Олімпіади? Яку мету ставиш чи поки не загадуєш так далеко?

– Зараз я про неї не думаю, тому що до Олімпійських ігор ще є свої змагання, на яких також потрібно показувати хороші результати. Але готуюся до ОІ вже, тобто всі наші елементи ми відпрацьовуємо зараз та показуємо на змаганнях, вони також будуть присутні на Олімпіаді.

– Як щодо специфіки елементів? Як узагалі проробляєте їх, від чого відштовхуєтеся?

– До прикладу, беремо тих спортсменів, які тільки починають займатися цим, не так займатися, а переходять на потрійні сальто. Все це відпрацьовується спочатку на батуті. Щоб зрозуміти, як виконувати елементи ми стрибаємо на лоджії – це пояс, причеплений до тіла та натягнутий на резинках. Це потрібно для того, щоб ми могли вище стрибати. Потім це переноситься на воду, де ми це виконуємо на лижах з трампліна і потім переходимо на сніг. Вода була для того, щоб спробувати, не боятися. 

– Головну роль у виборі елементів відіграє тренер чи це комплексне рішення?

– Тренер підказує, спортсмен виконує. Наприклад, коли я стрибаю елемент, можу відчувати, але не бачити всього того, що бачить наставник збоку і може підказати, що не так. Тому що деколи відчуття оманливі та без тренера не обійтися.

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