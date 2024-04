Потєря наступний бій проведе на UFC 301

Український боєць UFC Ігор Потєря (20-5) проведе поєдинок проти бразильця Мішеля Перейри (30-11).

Про це повідомив інсайдер Алекс Бегунін.

Бій відбудеться 4 травня на UFC 301. Спочатку Перейра мав зустрітися з росіянином Махмудом Мурадовим, однак той вибув із поєдинку, тому його замінить українець.

Раніше повідомлялося, що Потєря свій наступний бій проведе 22 червня проти Шарабутдина Магомедова (12-0), який представляє Росію. Про скасування чи перенесення поєдинку наразі не повідомлялося.

M.Muradov out. Michel Pereira will now fight Ihor Potieria at #UFC301 on May 4th. (first rep. @AlexBehunin) #UFC #MMA #UFCESPN #UFCRIO #UFC2024 pic.twitter.com/6btTJ1qtCz