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Потєря наступний бій проведе на UFC 301

Сьогодні 11:06 46 0
Потєря наступний бій проведе на UFC 301
#Ігор Потеря

Джерело - Чемпіон.

Український боєць UFC Ігор Потєря (20-5) проведе поєдинок проти бразильця Мішеля Перейри (30-11).

Про це повідомив інсайдер Алекс Бегунін.

Бій відбудеться 4 травня на UFC 301. Спочатку Перейра мав зустрітися з росіянином Махмудом Мурадовим, однак той вибув із поєдинку, тому його замінить українець.

Раніше повідомлялося, що Потєря свій наступний бій проведе 22 червня проти Шарабутдина Магомедова (12-0), який представляє Росію. Про скасування чи перенесення поєдинку наразі не повідомлялося.

Нагадаємо, що в лютому Ігор провів свій дебютний бій у середній вазі. Прийнявши виклик за тиждень до поєдинку, українець одностайним рішенням суддів переміг Роберта Бричека (13-7). 

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