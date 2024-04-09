Потєря наступний бій проведе на UFC 301

Джерело - Чемпіон.
Український боєць UFC Ігор Потєря (20-5) проведе поєдинок проти бразильця Мішеля Перейри (30-11).
Про це повідомив інсайдер Алекс Бегунін.
Бій відбудеться 4 травня на UFC 301. Спочатку Перейра мав зустрітися з росіянином Махмудом Мурадовим, однак той вибув із поєдинку, тому його замінить українець.
Раніше повідомлялося, що Потєря свій наступний бій проведе 22 червня проти Шарабутдина Магомедова (12-0), який представляє Росію. Про скасування чи перенесення поєдинку наразі не повідомлялося.
M.Muradov out. Michel Pereira will now fight Ihor Potieria at #UFC301 on May 4th. (first rep. @AlexBehunin) #UFC #MMA #UFCESPN #UFCRIO #UFC2024 pic.twitter.com/6btTJ1qtCz— Marcel Dorff 🇳🇱🇮🇩 (@BigMarcel24) April 9, 2024
Нагадаємо, що в лютому Ігор провів свій дебютний бій у середній вазі. Прийнявши виклик за тиждень до поєдинку, українець одностайним рішенням суддів переміг Роберта Бричека (13-7).