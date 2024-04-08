Джерело - Чемпіон.

Відбулося два перенесених матчі 9 туру Екстра-ліги з футзалу сезону-2023/2024. Сокіл обіграв Ураган, а Кардинал-Рівне та Енергія не визначили сильнішого.

Екстра-ліга України з футзалу

9 тур, 8 квітня

Кардинал-Рівне - Енергія 3:3 (2:1)

Голи: 0:1 - 4 Пелех, 1:1 - 10 Козлюк, 2:1 - 20 Сорокін, 2:2 - 26 Теряєв, 3:2 - 28 Козлюк, 3:3 - 33 Буньо

Сокіл - Ураган 5:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 15 автогол Приходько, 2:0 - 22 Первєєв, 3:0 - 22 Хамдамов, 4:0 - 26 Сохорук, 4:1 - 32 Корсун, 5:1 - 37 Абзалов, 5:2 - 39 Корсун, 5:3 - 39 Корсун

Зазначимо, що Ураган очолює турніру таблицю чемпіонату України з футзалу.

Раніше ми повідомляли, що в останньому турі чемпіонату МСК Харків знищив in.IT, а Енергія розгромно перемогла Кардинал-Рівне