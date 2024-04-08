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22 нагороди здобула Україна на Кубку світу з боротьби самбо

Сьогодні 12:06 127 0
22 нагороди здобула Україна на Кубку світу з боротьби самбо
Фото:НФСУ

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з боротьби самбо завоювала 22 медалі на Кубку світу, який пройшов у вірменському Єревані.

Про це інформує Національна федераці самбо України.

Країну представляли 33 спортсмени у чотирьох видах програми. Всього у змаганнях взяли участь 172 самбістів з 14 країн світу. 

Результати

  • Золото: Андрій Кучеренко (бойовий розділ, 71 кг); Владислав Руднєв (бойовий розділ, 79 кг); Петро Давиденко (бойовий розділ, 88 кг); Анастасія Шевченко (спортивний розділ, 65 кг); Анастасія Комович (спортивний розділ, +80 кг); Юліан Лисенко (бойовий розділ, 65 кг); Валерія Захаревич (бойовий розділ, 80 кг).
  • Срібло: Олексій Моісєєв (спортивний розділ, +98 кг); Олександр Воропаєв (бойовий розділ, 64 кг ); Діана Тулунжи (спортивний розділ, 65 кг); Галина Ковальська (спортивний розділ, 80 кг). 
  • Бронза: Роман Труш (спортивний розділ, 71 кг); Станіслав Сергійчук (спортивний розділ, 88 кг); Максим Дудяк (бойовий розділ, 71 кг); Василь Івоняк (бойовий розділ, 79 кг); Єгор Леонов (бойовий розділ, 98 кг); Назар Шипка (бойовий розділ, 98 кг); Марія Буйок (спортивний розділ, 50 кг); Валерія Бірюченко (спортивний розділ, 59 кг); Наталія Смаль (спортивний розділ, 72 кг); Ангеліна Лисенко (бойовий розділ, 72 кг); Валентина Арутюнова (бойовий розділ, 72 кг).

Нагадаємо, у неділю, 7 квітня, Україна посіла перше загальнокомандне місце на Кубку Європи з дзюдо.

Раніше ми писали, що на початку повномасштабного вторгнення під час авіаударів у Сумах загинув чемпіон України з самбо та його родина.

Збірну Росії не пустили на чемпіонат світу з дзюдо

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