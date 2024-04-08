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Українські акробатки завоювали срібло в США

Сьогодні 10:00 44 0
Українські акробатки завоювали срібло в США
Фото:Myvin.com.ua

Джерело - Чемпіон.

Українки Еліна Козачанська, Аліна Пугач і Карина Островська завоювали срібні медалі у змаганнях жіночих трійок на міжнародному турнірі з акробатики 7th Vegas Acro Cup, який завершився у Лас-Вегасі (США).

Українські акробатки виграли кваліфікацію з першим результатом у балансі та другим у динаміці. Але у фіналі поступилися нідерландським спортсменкам Люні Марселіс, Ісабель Дінг'ян та Секвойї Стенсмі.

Третє місце дісталося Міа Джекмен, Еддісон Хеммонд та Тіган Шіллер із Австралії.

Результати

  1. Нідерланди – 84, 020 бали
  2. Україна – 81,860
  3. Австралія – 68,090

Нагадаємо, напередодні збірна України назвала склад на чемпіонат Європи зі стрибків на батуті.

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