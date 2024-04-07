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Українські дзюдоїсти посіли перше загальнокомандне місце на Кубку Європи

Сьогодні 22:48 54 0
Українські дзюдоїсти посіли перше загальнокомандне місце на Кубку Європи

Джерело - Чемпіон.

Юні дзюдоїсти з України загалом здобули 12 медалей на Кубку Європи серед кадетів U18 у чеському Тепліце.

Українці посіли перше загальнокомандне місце на Кубку Європи.

Золоті медалі здобули: Хазар Гейдаров (-55 кг), Іларія Цуркан (-63 кг), Дмитро Лебідь (-90 кг), Анна Олійник-Корнійко (-70 кг).

Срібні: Нікіта Баталін (-50 кг), Єлизавета Ємельянова (-52 кг), Діана Балбек (-57 кг), Гліб Підкіпний (-73 кг), Олег Фесенко (+90 кг).

Бронзові: Анна Ткачова (-70 кг), Михайло Соляник (-81 кг), Аркадій Самойлов (-90 кг).

Напередодні українські парадзюдоїсти отримали три медалі на змаганнях у Туреччині.

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