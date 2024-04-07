Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України U-20 перемогла Німеччину в третьому матчі групового етапу кваліфікації на Євро-2024 з волейболу.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1 (25:13, 25:22, 20:25, 25:22). Українки виграли групу, здобувши перемоги у трьох поєдинках відбору та кваліфікувалися до фінальної частини змагань.

Чемпіонат Європи-2024 U-20, Жінки

Кваліфікація, Груповий етап

3 тур, 7 квітня

Україна U-20 - Німеччина U-20 3:1 (25:13, 25:22, 20:25, 25:22)

Континентальна першість з волейболу серед жінок віком до 20 років відбудеться в Болгарії та Ірландії. Їхні збірні потрапили туди автоматично. Окрім них, на Євро-2024 вже пробилися Сербія, Бельгія, Фінляндія, Чехія, Словенія, Туреччина, Польща, Хорватія, Швеція та Італія.