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Жіноча збірна України U-20 завоювала путівку на Євро-2024

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Жіноча збірна України U-20 завоювала путівку на Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України U-20 перемогла Німеччину в третьому матчі групового етапу кваліфікації на Євро-2024 з волейболу.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1 (25:13, 25:22, 20:25, 25:22). Українки виграли групу, здобувши перемоги у трьох поєдинках відбору та кваліфікувалися до фінальної частини змагань.

Чемпіонат Європи-2024 U-20, Жінки
Кваліфікація, Груповий етап
3 тур, 7 квітня

Україна U-20 - Німеччина U-20 3:1 (25:13, 25:22, 20:25, 25:22)

Континентальна першість з волейболу серед жінок віком до 20 років відбудеться в Болгарії та Ірландії. Їхні збірні потрапили туди автоматично. Окрім них, на Євро-2024 вже пробилися Сербія, Бельгія, Фінляндія, Чехія, Словенія, Туреччина, Польща, Хорватія, Швеція та Італія.

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