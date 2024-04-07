Джерело - Чемпіон.
Склад кіберспортивної організації Monte з Dota 2 здобув перемогу над AvengersUA у фіналі української кваліфікації на IESF World Esports Championship 2024.
Monte вдалося переломити ситуацію після першої програної карти та вирвати перемогу з рахунком 2:1.
Команда пройшла відбір на європейську кваліфікацію, яка триватиме з 10 по 11 вересня. Чемпіонат світу під егідою IESF відбуватиметься у Саудівській Аравії з 11 по 19 листопада.
У складі Motne виступають 5 українців і саме вони представлятимуть національну збірну Україну у відборі на ЧС:
- Владислав Crystallize Кристанек (Керрі)
- Віталі QBFY Іванов (Сапорт)
- Сергій EcNart Слободянюк (Сапорт)
- Володимир Moonlight Білоус (Мідлейн)
- Родіон INFERNAL Кулаков (Офлейн)
- Андрій Fly Бондаренко (Тренер)
Напередодні стало відомо, що склад Monte з дисципліни CS 2 (Counter Strike 2) не змогли отримати дозвіл на виїзд на престижний турнір у Китаї Intel Extreme Masters Chengdu 2024.