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Monte виграли українську кваліфікацію на чемпіонат світу з Dota 2

Сьогодні 20:09 91 0
Monte виграли українську кваліфікацію на чемпіонат світу з Dota 2
#Dota 2, #Монте

Джерело - Чемпіон.

Склад кіберспортивної організації Monte з Dota 2 здобув перемогу над AvengersUA у фіналі української кваліфікації на IESF World Esports Championship 2024.

Monte вдалося переломити ситуацію після першої програної карти та вирвати перемогу з рахунком 2:1.

Команда пройшла відбір на європейську кваліфікацію, яка триватиме з 10 по 11 вересня. Чемпіонат світу під егідою IESF відбуватиметься у Саудівській Аравії з 11 по 19 листопада.

У складі Motne виступають 5 українців і саме вони представлятимуть національну збірну Україну у відборі на ЧС:

  • Владислав Crystallize Кристанек (Керрі)
  • Віталі QBFY Іванов (Сапорт)
  • Сергій EcNart Слободянюк (Сапорт)
  • Володимир Moonlight Білоус (Мідлейн)
  • Родіон INFERNAL Кулаков (Офлейн)
  • Андрій Fly Бондаренко (Тренер)

Напередодні стало відомо, що склад Monte з дисципліни CS 2 (Counter Strike 2) не змогли отримати дозвіл на виїзд на престижний турнір у Китаї Intel Extreme Masters Chengdu 2024.

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