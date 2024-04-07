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Михайлов та Арчая поступилися в боях за олімпійську ліцензію

Сьогодні 19:10 166 0
Михайлов та Арчая поступилися в боях за олімпійську ліцензію
#Олімпійські ігри-2024, #Василь Михайлов, #Ілля Арчая

Джерело - Чемпіон.

Українські борці Ілля Арчая та Василь Михайлов зазнали поразок у півфінальних поєдинках кваліфікаційного турніру на Олімпійські ігри-2024 з вільної боротьби в Баку, Азербайджан.

У ваговій категорії до 86 кг Михайлов поступився місцевому атлету Осману Нурмагомедову (4:1), а Арчая програв Аліхану Жабраїлову з нейтральним прапором (11:0) (вагова категорія до 97 кг). Зазначимо, що ліцензії на Олімпіаду отримують лише спортсмени, що пробилися до фіналу.

Нагадаємо, борці греко-римського стилю Парвіз Насібов і Жан Беленюк здобули для України ліцензії на ОІ-2024, всього українці вже завоювали чотири таких перепустки в Баку на Олімпіаду в Парижі. 

Раніше ми повідомляли, що відразу дев'ять російських борців, які підтримують військові дії Росії проти України, можуть взяти участь у кваліфікаційних турнірах на Олімпіаду-2024 у Парижі.

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