Джерело - Чемпіон.

Українські борці Ілля Арчая та Василь Михайлов зазнали поразок у півфінальних поєдинках кваліфікаційного турніру на Олімпійські ігри-2024 з вільної боротьби в Баку, Азербайджан.

У ваговій категорії до 86 кг Михайлов поступився місцевому атлету Осману Нурмагомедову (4:1), а Арчая програв Аліхану Жабраїлову з нейтральним прапором (11:0) (вагова категорія до 97 кг). Зазначимо, що ліцензії на Олімпіаду отримують лише спортсмени, що пробилися до фіналу.

Нагадаємо, борці греко-римського стилю Парвіз Насібов і Жан Беленюк здобули для України ліцензії на ОІ-2024, всього українці вже завоювали чотири таких перепустки в Баку на Олімпіаду в Парижі.

Раніше ми повідомляли, що відразу дев'ять російських борців, які підтримують військові дії Росії проти України, можуть взяти участь у кваліфікаційних турнірах на Олімпіаду-2024 у Парижі.