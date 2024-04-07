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Ікан завоювала бронзу на міжнародному турнірі в Болгарії

Сьогодні 17:50 134 0
Ікан завоювала бронзу на міжнародному турнірі в Болгарії
#Анастасія Ікан

Джерело - Чемпіон.

Українка Анастасія Ікан здобула бронзову нагороду у вправах з обручем на міжнародному турнірі з художньої гімнастики у Софії, Болгарія.

Виступ української грації оцінили в 32,500 бала, більше лише в господарки змагань Ельвіри Краснобаєвіої (35,100) та Мілани Парфілової з Казахстану (33,850).

У фіналі з м'ячем Ікан продемонструвала четвертий результат (31,900).

Напередодні Онопрієнко здобула дві золоті медалі на Гран-прі у французькому місті Тьє. Також українська команда у групових вправах здобула бронзові нагороди гран-прі.

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