Джерело - Чемпіон.

Українка Анастасія Ікан здобула бронзову нагороду у вправах з обручем на міжнародному турнірі з художньої гімнастики у Софії, Болгарія.

Виступ української грації оцінили в 32,500 бала, більше лише в господарки змагань Ельвіри Краснобаєвіої (35,100) та Мілани Парфілової з Казахстану (33,850).

У фіналі з м'ячем Ікан продемонструвала четвертий результат (31,900).

Напередодні Онопрієнко здобула дві золоті медалі на Гран-прі у французькому місті Тьє. Також українська команда у групових вправах здобула бронзові нагороди гран-прі.