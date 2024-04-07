Україна дала бій Швеції на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.

Національна збірна України з регбі програла команді Швеції (24:36) на чемпіонаті Європи сезону-2023/24 у другому за силою дивізіоні Trophy.

Матч за участі "жовто-синіх" проходив у шведському Треллеборзі.

Команда тренера Олександра Приймаченка, яка вважалася андердогом, дала бій суперникам.

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Чемпіонат Європи з регбі , Дивізіон Trophy

Треллеборг (Швеція), 6 квітня

Швеція – Україна 36:24 (7:14)

Українська команда у дивізіоні Trophy програла всі 4 матчі. У листопаді 2023 року поступилася Литві (14:32) і Хорватії (5:41), а 23 березня програла Швеції (18:48).

Після 4-х турів українці є аутсайдерами. Якщо вони посядуть останнє місце, то вилетять до третього дивізіону (Conference).

У завершальному матчі турніру, 13 квітня, українці зіграють проти лідера групи Швейцарії.