Джерело - Чемпіон.

Відбулися два матчі 27 туру української футзальної Екстра-ліги сезону-2023/24. Енергія та МСК Харків здобули виїзні перемоги.

Харків'яни на виїзді розгромили львівський in.IT – 5:1.

У іншій зустрічі Енергія розгромила Кардинал-Рівне – 5:2.

Екстра-ліга України з футзалу

27 тур, 7 квітня

in.IT (Львів) – МСК Харків 1:5 (0:3)

Кардинал-Рівне – Енергія 2:5 (1:2)

Енергія посідає четверту сходинку, МСК Харків, Кардинал-Рівне та in.IT розмістилися відповідно з 7-го по 9-те місця.

Раніше ми повідомляли, що в минулому турі Ураган і Аврора здобули впевнені перемоги.