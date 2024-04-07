Головне
Ферстаппен упевнено виграв Гран-прі Японії
Сьогодні 10:00 5441
Ван дер Пул після Туру Фландрії виграв "Королеву класик" Париж-Рубе
Сьогодні 18:27 179
Ікан завоювала бронзу на міжнародному турнірі в Болгарії
Сьогодні 17:50 132
Музичук зіграла внічию з колишньою українкою та ділить останнє місце на Турнірі претенденток-2024
Сьогодні 17:32 178
Колос і Металіст 1925 зіграли внічию у 23 турі УПЛ
Сьогодні 17:21 138
Прометей у напруженому матчі переграв Епіцентр-Подоляни в другій грі фінальної серії Суперліги
Сьогодні 16:39 174
Чорноморець у більшості переміг Олександрію в матчі 23 туру УПЛ
Сьогодні 14:58 2574
Чим привабливі Ювентус, Інтер та Ліон: суперекспрес на євровікенд з коефіцієнтом 5,95
Сьогодні 14:00 184
Двічі по 25: європейські гравці встановили рекорд НБА за кількістю трипл-даблів
Сьогодні 12:45 196
Усик вірить, що зможе провести бій на НСК Олімпійський
Сьогодні 11:17 6983
Прямі трансляції

МСК Харків знищив in.IT, Енергія розгромно перемогла Кардинал-Рівне у іграх 27 туру Екстра-ліги

Сьогодні 16:44 127 0
МСК Харків знищив in.IT, Енергія розгромно перемогла Кардинал-Рівне у іграх 27 туру Екстра-ліги
Фото:МСК Харків
#Енергія, #Кардинал-Рівне, #in.IT, #МСК Харків

Джерело - Чемпіон.

Відбулися два матчі 27 туру української футзальної Екстра-ліги сезону-2023/24. Енергія та МСК Харків здобули виїзні перемоги.

Харків'яни на виїзді розгромили львівський in.IT – 5:1.

У іншій зустрічі Енергія розгромила Кардинал-Рівне – 5:2.

Екстра-ліга України з футзалу
27 тур, 7 квітня

in.IT (Львів) – МСК Харків 1:5 (0:3)

Кардинал-Рівне  Енергія 2:5 (1:2)

Енергія посідає четверту сходинку, МСК Харків, Кардинал-Рівне та in.IT розмістилися відповідно з 7-го по 9-те місця.

Раніше ми повідомляли, що в минулому турі Ураган і Аврора здобули впевнені перемоги.

Коментарі ()
Популярне зараз
Прометей — чемпіон України сезону-2023/2024 серед жінок Прометей — чемпіон України сезону-2023/2024 серед жінок 3588
Молодіжна жіноча збірна України втратила шанси вийти на Євро-2024 Молодіжна жіноча збірна України втратила шанси вийти на Євро-2024 10732
Чорноморець у більшості переміг Олександрію в матчі 23 туру УПЛ Чорноморець у більшості переміг Олександрію в матчі 23 туру УПЛ 2574
Ферстаппен упевнено виграв Гран-прі Японії Ферстаппен упевнено виграв Гран-прі Японії 5441
Бенфіка Трубіна на останніх хвилинах поступилась Спортингу в 28 турі чемпіонату Португалії Бенфіка Трубіна на останніх хвилинах поступилась Спортингу в 28 турі чемпіонату Португалії 4549
Усик вірить, що зможе провести бій на НСК Олімпійський Усик вірить, що зможе провести бій на НСК Олімпійський 6983
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 106740
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 108038
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39895
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 46170
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16551 2
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 362117 2