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Monte не змогли отримати дозвіл на виїзд на престижний турнір у Китаї

Сьогодні 16:25 153 0
Monte не змогли отримати дозвіл на виїзд на престижний турнір у Китаї
#Монте

Джерело - Чемпіон.

Склад української кіберспортивної організації Monte з дисципліни CS 2 (Counter Strike 2) не змогли отримати дозвіл на виїзд на престижний турнір у Китаї Intel Extreme Masters Chengdu 2024.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"На жаль, не дивлячись на всі наші зусилля, ми не змогли перетнути кордон України. Ми зробили все, що могли, аби зіграти на турнірі. Сподіваємось, що наступного разу нам вдасться гідно представити Україну на міжнародній арені", - йдеться у заяві Monte.

IEM Chengdu триватиме з 8 по 14 квітня, призовий фонд складає 250 тисяч доларів. На турнірі зіграють фіналісти останнього Major-турніру в Копенгагені, який виграла українська команда NAVI, FAZE, а також півфіналіст G2 та чвертьфіналісти MOUZ та Cloud9.

Зазначимо, що переможець змагань кваліфікується на один з найпрестижніших турнірів року — IEM Cologne 2024.

У складі Monte з CS 2 виступає два українці, поляк, литовець та представник Великої Британії:

  • Володимир Woro2K Велетнюк (Україна)
  • Сергій DemQQ Демченко (Україна)
  • Симон kRasSnaL Мрожек (Польща)
  • Джек ⁠Gizmy фон Шпрекельсен (Велика Британія)
  • Гітіс ryu Глушаускас (Литва)
  • Сергій lmbt Бежанов (Україна, тренер)

Напередодні Monte зазнали поразки у кваліфікації на ESL Challenger Jönköping 2024.

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