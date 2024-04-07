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Українці змагатимуться за дві олімпійські ліцензії на турнірі в Баку

Сьогодні 16:18 183 0
Українці змагатимуться за дві олімпійські ліцензії на турнірі в Баку
#Василь Михайлов, #Ілля Арчая

Джерело - Чемпіон.

У заключний день змагань на європейському кваліфікаційному турнірі в Баку, виступають представники вільної боротьби.

Українські спортсмени були заявлені в усіх вагових категоріях, проте лише двоє змогли дістатися до сутичок за олімпійські ліцензії.

Вечірня сесія розпочнеться о 17:00 за київським часом.

У вазі до 86 кг зміг пройти два раунди Василь Михайлов. В сутичці за ліцензію українець зійдеться проти азербайджанця Османа Нурмаговедова. 

Також у ліцензійну сутичку пробився Ілля Арчая. У вазі до 97 кг українець здолав румуна та зустрінеться з раосіянином Аліханом Жабраїловим, який виступає під нейтральним прапором.

Нагадаємо, борці греко-римського стилю Парвіз Насібов і Жан Беленюк здобули для України ліцензії на Олімпіаду-2024, всього українці вже завоювали чотири таких перепустки у Баку на Олімпіаду в Парижі. 

Раніше ми повідомляли, що відразу дев'ять російських борців, які підтримують військові дії Росії проти України, можуть взяти участь у кваліфікаційних турнірах на Олімпіаду-2024 у Парижі.

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