Джерело - Чемпіон.

У заключний день змагань на європейському кваліфікаційному турнірі в Баку, виступають представники вільної боротьби.

Українські спортсмени були заявлені в усіх вагових категоріях, проте лише двоє змогли дістатися до сутичок за олімпійські ліцензії.

Вечірня сесія розпочнеться о 17:00 за київським часом.

У вазі до 86 кг зміг пройти два раунди Василь Михайлов. В сутичці за ліцензію українець зійдеться проти азербайджанця Османа Нурмаговедова.

Також у ліцензійну сутичку пробився Ілля Арчая. У вазі до 97 кг українець здолав румуна та зустрінеться з раосіянином Аліханом Жабраїловим, який виступає під нейтральним прапором.

Нагадаємо, борці греко-римського стилю Парвіз Насібов і Жан Беленюк здобули для України ліцензії на Олімпіаду-2024, всього українці вже завоювали чотири таких перепустки у Баку на Олімпіаду в Парижі.

Раніше ми повідомляли, що відразу дев'ять російських борців, які підтримують військові дії Росії проти України, можуть взяти участь у кваліфікаційних турнірах на Олімпіаду-2024 у Парижі.