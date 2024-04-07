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Прометей у напруженому матчі переграв Епіцентр-Подоляни в другій грі фінальної серії Суперліги

Сьогодні 16:39 174 0
Прометей у напруженому матчі переграв Епіцентр-Подоляни в другій грі фінальної серії Суперліги
#Епіцентр-Подоляни, #ВК Прометей, #Суперліга з волейболу

Джерело - Чемпіон.

Прометей здолав Епіцентр-Подоляни у другому фінальному матчі Суперліги з волейболу сезону-2023/2024.

Поєдинок відбувся у Чернівцях на арені "ПВЛУ" та завершився з рахунком 3:2 (25:19, 25:22, 21:25, 22:25, 15:12).

Зазначимо, що фінальна серія складається з п’яти матчів до трьох перемог однієї з команд.

Наступний матч протистояння відбудеться в п'ятницю, 12 квітня.

Чемпіонат України з волейболу - Суперліга
Фінал, другий матч, 7 квітня

Епіцентр-Подоляни – ВК Прометей 2:3 (19:25, 22:25, 25:21, 25:22, 12:15)
Рахунок у серії 0:2

Зазначимо, що цього сезону фіналісти зустрічалися п’ять разів. Під час передсезонного турніру “Prometey Open 2023” “суху” перемогу одержав Прометей (3:0). У “регулярці” дніпряни також були двічі сильнішими (3:0 та 3:0). Однак у матчах за трофеї Суперкубка та Кубка України Епіцентр-Подоляни приклали максимум зусиль, щоб забрати їх собі (3:1 та 3:2).

Нагадаємо, що на стадії півфіналу змагання дніпряни пройшли Юракадемію. Зі свого боку команда з Городка вибила Житичі-Полісся.

Юракадемія та Житичі змагаються у протистоянні за 3 місце. У перших двох матчах сильнішою виявилась команда з Житомира.

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