Джерело - Чемпіон.

Прометей здолав Епіцентр-Подоляни у другому фінальному матчі Суперліги з волейболу сезону-2023/2024.

Поєдинок відбувся у Чернівцях на арені "ПВЛУ" та завершився з рахунком 3:2 (25:19, 25:22, 21:25, 22:25, 15:12).

Зазначимо, що фінальна серія складається з п’яти матчів до трьох перемог однієї з команд.

Наступний матч протистояння відбудеться в п'ятницю, 12 квітня.

Чемпіонат України з волейболу - Суперліга

Фінал, другий матч, 7 квітня

Епіцентр-Подоляни – ВК Прометей 2:3 (19:25, 22:25, 25:21, 25:22, 12:15)

Рахунок у серії 0:2

Зазначимо, що цього сезону фіналісти зустрічалися п’ять разів. Під час передсезонного турніру “Prometey Open 2023” “суху” перемогу одержав Прометей (3:0). У “регулярці” дніпряни також були двічі сильнішими (3:0 та 3:0). Однак у матчах за трофеї Суперкубка та Кубка України Епіцентр-Подоляни приклали максимум зусиль, щоб забрати їх собі (3:1 та 3:2).

Нагадаємо, що на стадії півфіналу змагання дніпряни пройшли Юракадемію. Зі свого боку команда з Городка вибила Житичі-Полісся.

Юракадемія та Житичі змагаються у протистоянні за 3 місце. У перших двох матчах сильнішою виявилась команда з Житомира.