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Україна зіграє зі Словаччиною за вихід на Євро-2024 серед жінок

Сьогодні 10:23 172 0
Україна зіграє зі Словаччиною за вихід на Євро-2024 серед жінок
#Жіноча збірна України з гандболу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні,  7 квітня, жіноча збірна України з гандболу проведе вирішальний матч відбору на чемпіонат Європи-2024 проти Словаччини. 

Старт гри запланований на 19:00 за київським часом. Поєдинок відбудеться у Шалі, Словаччина. 

За тур до кінця кваліфікацїі українки посідають друге місце у групі, випереджаючи суперниць на два очки. Задля збереження поточної позиції команда Бориса Чижова достатньо не програти з різницею більш ніж у 5 м’ячів або зіграти внічию. 

Також зазначимо, що навіть у разі негативного результату Україна все одно зберігатиме шанси на вихід на Євро-2024 через рейтинг третіх місць, в якому враховуються тільки ті очки та голи, які були здобуті в матчах проти 1-2 команд групи.

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