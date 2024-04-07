Україна зіграє зі Словаччиною за вихід на Євро-2024 серед жінок

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 квітня, жіноча збірна України з гандболу проведе вирішальний матч відбору на чемпіонат Європи-2024 проти Словаччини.

Старт гри запланований на 19:00 за київським часом. Поєдинок відбудеться у Шалі, Словаччина.

За тур до кінця кваліфікацїі українки посідають друге місце у групі, випереджаючи суперниць на два очки. Задля збереження поточної позиції команда Бориса Чижова достатньо не програти з різницею більш ніж у 5 м’ячів або зіграти внічию.

Також зазначимо, що навіть у разі негативного результату Україна все одно зберігатиме шанси на вихід на Євро-2024 через рейтинг третіх місць, в якому враховуються тільки ті очки та голи, які були здобуті в матчах проти 1-2 команд групи.