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Юнацька збірна України перемогла Нідерланди у стартовому матчі кваліфікації Євро

Сьогодні 17:14 125 0
Юнацька збірна України перемогла Нідерланди у стартовому матчі кваліфікації Євро

Джерело - Чемпіон.

Збірна України впенено здолала Нідерланди в межах першого туру Групи C другого кваліфікаційного раунду на Чемпіонат Європи серед чоловічих команд у групі U20.

Гра завершилась з рахунком 13:25, 13:25, 14:25.

Чемпіонат Європи-2024 U-20, Чоловіки
Кваліфікація, Другий раунд
5 квітня

Нідерланди U-20 - Україна U-20 0:3 (13:25, 13:25, 14:25)

Зазначимо, що Україна потрапила у квартет С з Румунією, Естонією та Нідерландами.До фінальної частини чемпіонату Європи вийдуть переможці кожної з п'яти груп, а також чотири найкращі команди серед тих, хто опиниться на інших місцях.

У наступному матчі 6 квітня Україна зустрінеться з Румунією. Початок - о 16:00 за київським часом.

Фінальний турнір змагання пройде з 26 серпня по 7 вересня в Сербії (Врнячка Баня) і Греції (Арта). 

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