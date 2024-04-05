Джерело - Чемпіон.
Збірна України впенено здолала Нідерланди в межах першого туру Групи C другого кваліфікаційного раунду на Чемпіонат Європи серед чоловічих команд у групі U20.
Гра завершилась з рахунком 13:25, 13:25, 14:25.
Нідерланди U-20 - Україна U-20 0:3 (13:25, 13:25, 14:25)
Зазначимо, що Україна потрапила у квартет С з Румунією, Естонією та Нідерландами.До фінальної частини чемпіонату Європи вийдуть переможці кожної з п'яти груп, а також чотири найкращі команди серед тих, хто опиниться на інших місцях.
У наступному матчі 6 квітня Україна зустрінеться з Румунією. Початок - о 16:00 за київським часом.
Фінальний турнір змагання пройде з 26 серпня по 7 вересня в Сербії (Врнячка Баня) і Греції (Арта).