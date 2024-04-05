Україна U-20 перемогла у першому матчі кваліфікації на Євро-2024 серед жінок

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України U-20 перемогла Фінляндію у першому матчі групового етапу кваліфікації на Євро-2024 з волейболу.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0 (25:20, 25:22, 25:23). У коржному із сетів гра була доволі рівною, проте українки у напруженій боротьбі змогли здобути перемогу.

Чемпіонат Європи-2024 U-20, Жінки

Кваліфікація, Груповий етап

5 квітня

Фінляндія U-20 - Україна U-20 0:3 (20:25, 22:25, 23:25)

Нагадаємо, збірна України потрапила у групу С. Окрім Фінляндії, в групі також є Німеччина та Естонія. Наступну гру українки проведуть 6 квітня проти естонок. Початок матчу запланований на 16:00. А вже 7 квітня о 19:00 на Україну чекатиме поєдинок проти німкень.

Зазначимо, що на чемпіонат Європи вийдуть переможці п'яти груп і чотири найкращі збірні серед других місць.

Фінальна частина континентальних змагань відбудеться в Болгарії та Ірландії. Їхні збірні потрапили туди автоматично. Окрім них, на Євро-2024 вже пробилися Туреччина, Польща, Хорватія, Швеція та Італія.