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Прометей переміг Аланту в другому матчі фіналу Суперліги сезону-2023/24 серед жінок

Сьогодні 15:26 134 0
Прометей переміг Аланту в другому матчі фіналу Суперліги сезону-2023/24 серед жінок
СК Прометей
#Аланта, #ВК Прометей, #Суперліга з волейболу

Джерело - Чемпіон.

Аланта-ДНУ поступилася Прометею в другому матчі фіналу Суперліги з волейболу сезону-2023/24 серед жінок.

Поєдинок завершився з рахунком 0:3 (24:26, 19:25, 12:25). Перший сет був доволі рівним, але 3 поспіль виграних розіграшів м'яча вивели уперед чинних чемпіонок. Другий та третій сети вже йши під диктовку Прометея, тому гра завершилася закономірною поразкою Аланти.

Третій матч між командами відбудеться у суботу, 6 квітня. Початок - о 18:00.

Чемпіонат України з волейболу серед жінок - Суперліга
Плей-оф, фінал, 5 квітня

Аланта-ДНУ (Дніпро) – Прометей (Дніпро) 0:3 (24:26, 19:25, 12:25)

Попередня гра також закінчилася впевненою перемогою Прометея - 3:0 (25:19, 26:24, 25:14).

Нагадаємо, чоловіча команда Прометея теж вийшла у фінал Суперліги, де зустрінеться з Епіцентром. Перший матч відбудеться 5 квітня о 18:00.

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