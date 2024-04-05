Юніорська збірна України здобула першу в історії медаль у командних змаганнях на ЧС з фристайлу

Джерело - Ski Federation of Ukraine.

Юніорська збірна України виборола першу в історії медаль у командних змаганнях на чемпіонаті світу з фристайлу, який проходить в італійському Вальмаленко.

Українці посіли третє місце, поступившись тільки Канаді та Китаю.

Акробатика, змішані команди

Канада – 287,59 бала Китай – 280,60 Україна – 245,95

Зазначимо, що бронзову нагороду здобули Ангеліна Брикіна, Захар Максимчук та Максим Кузнєцов. Перші два стрибки у фіналі українці виконали бездоганно, тому незважаючи на помилку Максима під час приземлення команда змогла посісти призове місце.

Таким чином українці вибороли вже три нагороди на юніорському чемпіонаті світу. Нещодавно Брикіна завоювала бронзу, а перед цим Марія Анійчин здобула першу в історії України медаль на ЧС з фристайлу серед юніорів.