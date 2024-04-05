Головне
Світоліна поступилась Мертенс на турнірі в Чарльстоні
Сьогодні 07:07 808 1
Юніорська збірна України здобула першу в історії медаль у командних змаганнях на ЧС з фристайлу
Сьогодні 13:44 154
Колишнього президента Федерації кінного спорту України засудили до 15 років позбавлення волі
Сьогодні 13:31 154
Збірна України з тхеквондо завоювала 6 медалей на турнірі в Північній Македонії
Сьогодні 13:03 134
Збірна України визначилась з новим головним тренером
Сьогодні 12:23 2822
День, коли Реал став сливовим
Сьогодні 11:35 440
Анна Музичук зіграла внічию з Салімовою на старті Турніру претенденток-2024
Сьогодні 11:31 224
Жіноча збірна України зіграє з Косово в 1 турі відбору на Євро-2025
Сьогодні 10:50 198
Формула-1 їде в Японію: усе про Гран-прі в "країні сонця, що сходить"
Сьогодні 10:33 384
Сестри Кіченок пробилися у півфінал турніру в Чарльстоні
Сьогодні 07:30 408
Прямі трансляції

Юніорська збірна України здобула першу в історії медаль у командних змаганнях на ЧС з фристайлу

Сьогодні 13:44 154 0
Юніорська збірна України здобула першу в історії медаль у командних змаганнях на ЧС з фристайлу
#Максим Кузнєцов

Джерело - Ski Federation of Ukraine.

Юніорська збірна України виборола першу в історії медаль у командних змаганнях на чемпіонаті світу з фристайлу, який проходить в італійському Вальмаленко.

Українці посіли третє місце, поступившись тільки Канаді та Китаю.

Акробатика, змішані команди

  1. Канада – 287,59 бала
  2. Китай – 280,60
  3. Україна – 245,95

Зазначимо, що бронзову нагороду здобули Ангеліна Брикіна, Захар Максимчук та Максим Кузнєцов. Перші два стрибки у фіналі українці виконали бездоганно, тому незважаючи на помилку Максима під час приземлення команда змогла посісти призове місце.

Таким чином українці вибороли вже три нагороди на юніорському чемпіонаті світу. Нещодавно Брикіна завоювала бронзу, а перед цим Марія Анійчин здобула першу в історії України медаль на ЧС з фристайлу серед юніорів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Хацкевич розірвав контракт з польським клубом Хацкевич розірвав контракт з польським клубом 12551 2
Челсі Мудрика здійснив неймовірний камбек у грі з Манчестер Юнайтед Челсі Мудрика здійснив неймовірний камбек у грі з Манчестер Юнайтед 23530 2
Динамо розгромило Зорю в перенесеному матчі УПЛ Динамо розгромило Зорю в перенесеному матчі УПЛ 6707
Ворскла здолала Полісся та стала другим фіналістом Кубку України Ворскла здолала Полісся та стала другим фіналістом Кубку України 5951
Гравці та персонал Кривбаса отримали бронь від мобілізації Гравці та персонал Кривбаса отримали бронь від мобілізації 5051
Брикіна здобула бронзу на юніорському чемпіонаті світу в Італії Брикіна здобула бронзу на юніорському чемпіонаті світу в Італії 4787
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 50974
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 98368
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 160435
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 51981
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 166534 1
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 36508