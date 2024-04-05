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Збірна України з тхеквондо завоювала 6 медалей на турнірі в Північній Македонії

Сьогодні 13:03 134 0
Збірна України з тхеквондо завоювала 6 медалей на турнірі в Північній Македонії

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з тхеквондо (ВТФ) завоювала 6 нагород на міжнародному турнірі Skopje Open Ramus класу G-1, який відбувався в Північній Македонії.

У юніорських змаганнях чемпіонкою стала Ірина Чесалкіна у ваговій категорії до 49 кг. Дві золоті медалі здобули представники дорослої команди Максим Маненков (до 54 кг) та Костянтин Костеневич (до 80 кг).

Дві бронзи у категорії "кадети" записали на свій рахунок Анна Брикіна (до 29 кг) та Роман Соловей (до 45 кг). Ще одну бронзу в скарбничку збірної України додав юніор Ілля Головатюк (до 68 кг).

Нагадаємо, в березні українці завоювали 6 нагород на Belgium Open із тхеквондо.

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