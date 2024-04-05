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Збірна України назвала склад на ліцензійний турнір на Олімпіаду-2024

Сьогодні 11:23 138 0
Збірна України назвала склад на ліцензійний турнір на Олімпіаду-2024

Джерело - ukrwrestling.com.ua.

Збірна України з боротьби назвала склад на Європейський олімпійський кваліфікаційний турнір.

Про це повідомила Асоціація вільної боротьби України.

Склад збірної України

  • Греко-римська боротьба: Олексій Масик (60 кг), Парвіз Насібов (67 кг), Ельмар Нуралієв (77 кг), Євген Савєта (97 кг), Олександр Чернецький (130 кг).
  • Вільна боротьба (жінки): Оксана Лівач (50 кг), Лілія Маланчук (53 кг), Аліна Грушина (57 кг), Манола Скобельська (68 кг), Анастасія Осняч (76 кг).
  • Вільна боротьба (чоловіки): Каміль Керимов (57 кг), Ерік Арушанян (65 кг), Вадим Цуркан (74 кг), Василь Михайлов (86 кг), Ілля Арчайя (97 кг), Олександр Хоцянівський (125 кг).

Європейський кваліфікаційний турнір з трьох видів боротьби відбудеться в Баку (Азербайджан) з 5 по 7 квітня, де розіграють олімпійські ліцензії у шести вагових категоріях кожного виду боротьби. Путівку на Ігри здобудуть усі фіналісти змагань.

Раніше ми повідомляли, що відразу дев'ять російських борців, які підтримують військові дії Росії проти України, можуть взяти участь у кваліфікаційних турнірах на Олімпіаду-2024 у Парижі.

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