Збірна України назвала склад на чемпіонат Європи зі стрибків на батуті

Джерело - ugf.org.ua.
Збірна України визначилась зі складом на чемпіонат Європи-2024 року зі стрибків на батуті, який відбудеться в португальському місті Гімарайнш.
Про це повідомляє пресслужба Української федерації гімнастики.
Україну представлятимуть 16 спортсменів.
Склад збірної України
Чоловіки: Микола Просторов, Антон Давиденко, Дмитро Рожко, Микита Іваанський
Жінки: Катерина Рожкова, Софія Аларова, Вероніка П’ятакова, Анна Довгальова.
Хлопці: Сергій Соколов, Микита Гудзей, Андрій Кучеренко, Олексій Іщенко
Дівчата: Марія Брагарь, Софія Бирка, Юлія Сандомирська, Аліса Ковирзіна
Змагання триватимуть з 3 до 7 квітня.
Нагадаємо, збірна України здобула бронзову нагороду на Всесвітніх іграх з акробатики.