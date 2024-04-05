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Збірна України назвала склад на чемпіонат Європи зі стрибків на батуті

Сьогодні 10:55 114 0
Збірна України назвала склад на чемпіонат Європи зі стрибків на батуті

Джерело - ugf.org.ua.

Збірна України визначилась зі складом на чемпіонат Європи-2024 року зі стрибків на батуті, який відбудеться в португальському місті Гімарайнш.

Про це повідомляє пресслужба Української федерації гімнастики.

Україну представлятимуть 16 спортсменів.

Склад збірної України

Чоловіки: Микола Просторов, Антон Давиденко, Дмитро Рожко, Микита Іваанський

Жінки: Катерина Рожкова, Софія Аларова, Вероніка П’ятакова, Анна Довгальова.

Хлопці: Сергій Соколов, Микита Гудзей, Андрій Кучеренко, Олексій Іщенко

Дівчата: Марія Брагарь, Софія Бирка, Юлія Сандомирська, Аліса Ковирзіна

Змагання триватимуть з 3 до 7 квітня.

Нагадаємо, збірна України здобула бронзову нагороду на Всесвітніх іграх з акробатики.

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