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Два гравці NAVI і двоє росіян потрапили до символічної збірної PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2 за версією HLTV

Вчора 23:18 160 0
Два гравці NAVI і двоє росіян потрапили до символічної збірної PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2 за версією HLTV
HLTV
#Navi, #PGL Major Copenhagen 2024

Джерело - HLTV.

До п'ятірки найкращих гравців на PGL Major Copenhagen 2024 з Counter-Strike 2 потрапили двоє представників української команди Natus Vincere.

Про це повідомляє портал HLTV.

Серед "народжених перемагати" виділили капітана Алексі "Aleksib" Віролайнена та Юстінаса "jL" Лекавічуса, який став MVP турніру. Також до символічної збірної потрапили росіяни Ілля "m0NESY" Осипов і Данило "donk" Кришковець. Окрім них у топі опинився ізраїльтянин Шахар "flameZ" Шухан.

Нагадаємо, що переможцями найпрестижнішого турніру з CS 2 стала українська команда Natus Vincere. Цей результат дозволив їм кваліфікуватися на BLAST World Final та Esports World Cup.

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