Головне
Ворскла здолала Полісся та стала другим фіналістом Кубку України
Сьогодні 20:36 3577
Україна розгромно програла Німеччині у кваліфікації до Євро-2024 серед жінок
Сьогодні 21:35 280
Світоліна перемогла Севілл у другому колі турніру в Чарльстоні
Сьогодні 21:32 263
Житичі перемогли Юракадемію в першому матчі за бронзу Суперліги
Сьогодні 19:32 153
12-річна українка пробіжить Бостонський марафон на протезах
Сьогодні 18:56 236
Сергій Богачук – тимчасовий чемпіон WBC. Що далі?
Сьогодні 18:46 293
Динамо розгромило Зорю в перенесеному матчі УПЛ
Сьогодні 17:22 5703
Брикіна здобула бронзу на юніорському чемпіонаті світу в Італії
Сьогодні 15:13 361
МОК назвав умови, за яких бокс може потрапити до програми Олімпійських ігор-2028
Сьогодні 13:46 3234
Дзюдоїстка, яка пішла до ЗСУ в 18 років, слідом за батьком: Моє дитинство — тут
Сьогодні 11:57 372
Прямі трансляції
Кремінь - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 22:11 77
Прикарпаття - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 21:49 485
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 20:30 113
Кудрівка-Нива - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Кудрівка-Нива - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 19:09 129
Агробізнес - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
02.04.2024 21:55 384
СК Полтава - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
30.03.2024 12:35 914
Хуст - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Хуст - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
30.03.2024 12:08 1050
Металіст - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металіст - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
28.03.2024 12:45 515
Лівий берег - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
28.03.2024 08:40 531
ФСК Маріуполь - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
28.03.2024 06:38 702

Україна розгромно програла Німеччині у кваліфікації до Євро-2024 серед жінок

Сьогодні 21:35 280 0
Україна розгромно програла Німеччині у кваліфікації до Євро-2024 серед жінок
ФГУ
#Євро-2024, #Жіноча збірна України з гандболу

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з гандболу розгромно поступилася Німеччині у матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2024.

Поєдинок завершився з рахунком 21:43. У першій зустрічі між командами в жовтні 2023 року перемогу теж святкували німкені (31:24).

Кваліфікація ЧЄ-2024 з гандболу серед жінок
4 квітня

Україна – Німеччина 21:43 (11:23, 10:20)

Зазначимо, що в українок великі шанси вийти на Євро вперше за 10 років. Команда наразі посідає 2-ге місце в групі і вирішальним для України стане матч проти команди Словаччини (7 квітня).

Якщо Україна програє з різницею у шість та більше голів, то фінішує на третьому місці. У такому випадку українки можуть вийти на Євро як одна з чотирьох найкращих команд, що посіли третє місце — вони визначаться за вирахуванням матчів з останніми збірними у групі.

Нагадаємо, в межах кваліфікації на Євро-2024 українки здолали Словаччину (25:20) і двічі поспіль обіграли збірну Ізраїля: 28:27 та 32:28.

Раніше ми писали, що у грудні  "синьо-жовті" виступили на чемпіонаті світу, де вперше за 18 років вийшли до основного раунду.

Коментарі ()
Популярне зараз
Англійський клуб розхвалив українського захисника після переможного матчу Англійський клуб розхвалив українського захисника після переможного матчу 25698 1
Геть із килима: МОК не допустив олімпійського чемпіона з Росії, який підтримує Путіна, до відбору на Олімпіаду-2024 Геть із килима: МОК не допустив олімпійського чемпіона з Росії, який підтримує Путіна, до відбору на Олімпіаду-2024 10551
Стартовий матч Світоліної на турнірі в Чарльстоні перенесли через дощ Стартовий матч Світоліної на турнірі в Чарльстоні перенесли через дощ 5328
Динамо розгромило Зорю в перенесеному матчі УПЛ Динамо розгромило Зорю в перенесеному матчі УПЛ 5703
Арсенал із Зінченком переміг Лутон і очолив турнірну таблицю: результати матчів 31 туру АПЛ Арсенал із Зінченком переміг Лутон і очолив турнірну таблицю: результати матчів 31 туру АПЛ 9774
Слава Медведенко: Даллас пропонував контракт на 16 мільйонів доларів Слава Медведенко: Даллас пропонував контракт на 16 мільйонів доларів 7738
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 117983
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 166491 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 51949
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 81634
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 362021 2
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 93887