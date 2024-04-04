Україна розгромно програла Німеччині у кваліфікації до Євро-2024 серед жінок

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з гандболу розгромно поступилася Німеччині у матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2024.

Поєдинок завершився з рахунком 21:43. У першій зустрічі між командами в жовтні 2023 року перемогу теж святкували німкені (31:24).

Кваліфікація ЧЄ-2024 з гандболу серед жінок

4 квітня

Україна – Німеччина 21:43 (11:23, 10:20)

Зазначимо, що в українок великі шанси вийти на Євро вперше за 10 років. Команда наразі посідає 2-ге місце в групі і вирішальним для України стане матч проти команди Словаччини (7 квітня).

Якщо Україна програє з різницею у шість та більше голів, то фінішує на третьому місці. У такому випадку українки можуть вийти на Євро як одна з чотирьох найкращих команд, що посіли третє місце — вони визначаться за вирахуванням матчів з останніми збірними у групі.

Нагадаємо, в межах кваліфікації на Євро-2024 українки здолали Словаччину (25:20) і двічі поспіль обіграли збірну Ізраїля: 28:27 та 32:28.

Раніше ми писали, що у грудні "синьо-жовті" виступили на чемпіонаті світу, де вперше за 18 років вийшли до основного раунду.