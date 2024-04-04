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12-річна українка пробіжить Бостонський марафон на протезах

Сьогодні 18:56 167 0
12-річна українка пробіжить Бостонський марафон на протезах
#Яна Степаненко, #Бостонський марафон

Джерело - Чемпіон.

12-річна Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги в під час ракетного удару по вокзалу в Краматорську, візьме участь у Бостонському марафоні.

Про це повідомляє Перше медичне об'єднання Львова.

Дівчинка бігтиме на протезах у благодійних цілях. Яна має намір зібрати кошти на спортивний протез для важкопораненого пацієнта UNBROKEN Ukraine.

Захисник України, Олександр Рясний служить з 2011-го, саме в цей рік народилася Яна. Воїн був у АТО, потім в ООС, далі - повномасштабна війна. Боронив рідний Запорізький напрям, коли торік поряд з ним розірвався снаряд, через що він втратив праву ногу. Нині Рясний опановує звичайний протез та планує повертатися на службу.

Впродовж двох місяців Яна посилено готується до участі в марафоні. Вона тренується чотири рази на тиждень.

Раніше кенійський світовий рекордсмен у марафоні Келвін Кіптум і його тренер Гарвей Хакізіман загинули у дорожньо-транспортній пригоді.

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