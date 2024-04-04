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Феттель - про повернення в Формулу-1: Ніколи не знаєш, куди тебе занесе життя

Сьогодні 17:07 101 0
Феттель - про повернення в Формулу-1: Ніколи не знаєш, куди тебе занесе життя
#Ferrari, #Red Bull, #Астон Мартін, #Формула 1, #Себастян Феттель

Джерело - Sky Sports.

4-разовий чемпіон Формули 1 у складі Ред Булла Себсатьян Феттель не виключає можливості повернення до професійного спорту.

Про це німецький ексгонщик розповів порталу Sky Sports.

"Я пішов із Формули-1 не для того, щоб повернутися, але я так само сказав, що ти ніколи не знаєш, що може статися. Очевидно, що є речі, за якими я сумую, в основному йдеться про конкуренцію. Але і є речі, за якими не сумую. Ніколи не знаєш, куди тебе занесе життя, тож, можливо, воно поверне мене за кермо, а може, й ні", — сказав Феттель.

Раніше повідомлялося, що Феттель може повернутися до Формули-1 як менеджер та відповідатиме за всі екологічні проєкти серії.

Нагадаємо, що Себастьян завершив виступи у 2022 році, виступаючи за Астон Мартін. Протягом кар'єри Феттель 4 рази виграв залік пілотів у Ф-1 (2010, 2011, 2012, 2013).

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