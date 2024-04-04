Брикіна здобула бронзу на Юніорському чемпіонаті світу в Італії

Джерело - Чемпіон.

19-річна українка Ангеліна Брикіна завоювала бронзову медаль Юніорського чемпіонату світу з фристайлу (дисципліна акробатика), який триває в Італії.

Брикіна єдиною серед українок змогла подолати кваліфікацію. У фіналі за свій стрибок вона отримала оцінку 78,76 бала, що стало третім результатом.

Перші два місця розділили представники Китаю — Шенг (84,42) та Янг (80,32).

Напередодні Марія Анійчин виборола бронзу в дисципліні біґ-ейр. Ця медаль стала першою в історії України на юніорських чемпіонатах світу з фристайлу.

Юніорський чемпіонат світу продовжиться 5 квітня командними змаганнями.

Раніше Брикіна й Максим Кузнєцов стали переможцями загального заліку Кубку Європи з фристайлу (акробатика) сезону-2023/2024.