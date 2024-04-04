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Україна зіграє з Німеччиною у жіночій кваліфікації до Євро-2024

Сьогодні 09:11 107 0
Україна зіграє з Німеччиною у жіночій кваліфікації до Євро-2024
Фото:ФГУ
#Жіноча збірна України з гандболу

Джерело - Чемпіон.

Відбудеться матч кваліфікації чемпіонату Європи-2024 з гандболу між жіночими збірними України та Німеччини.

Гра розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Команди зустрічаються у німецькому місті Хайдельберг. 

В українок (6 очок із 8, друге місце) високі шанси вийти у фінальний раунд ЧЄ-2024. Німеччина є фаворитом групи, очок поки не втрачала (6 з 6).

Кваліфікація ЧЄ-2024 з гандболу серед жінок

4 квітня

Україна – Німеччина

Вирішальним для України стане матч проти команди Словаччини (7 квітня).

Із групи на чемпіонат Європи вийдуть дві найкращі команди з кожної групи, плюс 4 найкращі команди з 8, які посядуть треті місця.

Турнірна таблиця

Розклад матчів України, що залишилися

  • 4 квітня. Україна – Німеччина
  • 7 квітня. Словаччина – Україна
  • 7 квітня. Ізраїль – Німеччина

Нагадаємо, у першій зустрічі між командами перемогу в жовтні 2023 року здобула німецька команда (31:24). Після чого українки здолали Словаччину (25:20). Далі "синьо-жовті"  двічі поспіль обіграли ізраїльтянок: 28:27 та 32:28.

Нагадаємо, у грудні  "синьо-жовті" виступили на чемпіонаті світу, де вперше за 18 років вийшли до основного раунду.

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