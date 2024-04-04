Джерело - Чемпіон.
Відбудеться матч кваліфікації чемпіонату Європи-2024 з гандболу між жіночими збірними України та Німеччини.
Гра розпочнеться о 20:00 за київським часом.
Команди зустрічаються у німецькому місті Хайдельберг.
В українок (6 очок із 8, друге місце) високі шанси вийти у фінальний раунд ЧЄ-2024. Німеччина є фаворитом групи, очок поки не втрачала (6 з 6).
Кваліфікація ЧЄ-2024 з гандболу серед жінок
4 квітня
Україна – Німеччина
Вирішальним для України стане матч проти команди Словаччини (7 квітня).
Із групи на чемпіонат Європи вийдуть дві найкращі команди з кожної групи, плюс 4 найкращі команди з 8, які посядуть треті місця.
Турнірна таблиця
Розклад матчів України, що залишилися
- 4 квітня. Україна – Німеччина
- 7 квітня. Словаччина – Україна
- 7 квітня. Ізраїль – Німеччина
Нагадаємо, у першій зустрічі між командами перемогу в жовтні 2023 року здобула німецька команда (31:24). Після чого українки здолали Словаччину (25:20). Далі "синьо-жовті" двічі поспіль обіграли ізраїльтянок: 28:27 та 32:28.
Нагадаємо, у грудні "синьо-жовті" виступили на чемпіонаті світу, де вперше за 18 років вийшли до основного раунду.