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Ураган і Аврора здобули перемоги: результати матчів Екстраліги

Сьогодні 22:30 102 0
Ураган і Аврора здобули перемоги: результати матчів Екстраліги
Фото:Ураган
#Кардинал, #Ураган, #Аврора, #in.IT

Джерело - Чеміпон.

Відбулися два матчі 26 туру української футзальної Екстраліги сезону-2023/24. Аврора та Ураган перемогли вдома.

Столична Аврора  переграла львівський in.IT – 4:2. А Івано-франківський Ураган розгромив рівненський Кардинал – 6:1.

Екстраліга України з футзалу

26 тур, 3 квітня

Аврора (Київ) – in.IT (Львів) 4:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 5' Сагайдачний, 1:1 - 13' Рябоконь, 1:2 - 22' Білюк, 2:2 23' Чеберяк, 3:2 - 29' Шкільний, 4:2 - 34' Дічук

Ураган (Івано-Франківськ) – Кардинал (Рівне) 6:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 2' Корсун, 2:0 - 14' Мих. Грицина, 3:0 - 18' Мих. Грицина, 4:0 - 27'  Британ, 5:0 - 30' Моспан, 6:0 - 31' Моспан, 6:1 - 36'Сорокін

Раніше ми повідомляли, що футзальний клуб знявся з чемпіонату України через російську агресію.

Нагадаємо, на війні з РФ загинув 18-річний футзаліст Богдан Козак.

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