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Золотий дубль Миронюк: результати останнього дня чемпіонату України-2024

Сьогодні 19:05 119 0
Золотий дубль Миронюк: результати останнього дня чемпіонату України-2024
Фото: Павло Кубанов
#Дарія Миронюк

Джерело - НФФУ.

Відбулися змагання останнього дня комплексного чемпіонату України-2024 з фехтування в Києві, який уперше з 2019 року об’єднав усіх представників зброї - рапіри, шпаги і шаблі - в одному місці.

Рапіристка Дарія Миронюк до здобутого напередодні особистого золота додала до свого активу 2 квітня медаль найвищого ґатунку, здобуту разом із подругами по команді Києва. 

Про це інформує Національна федерація фехтування України.

Також нагороди розіграли у чоловічих командних змаганнях:  шпага (перемогіг Харків-1) і шабля (Миколаїв-1).

Шпага, чоловіки (командна першість)  

  1. Харків-1 (Роман Свчкар, Євгеній Горбачук, Ян Сич, Андрій Опанасенко)
  2. Київ-1 (Ігор Рейзлін, Володимир Станкевич, Євген Макієнко, Нікіта Кошман)
  3. Київ-2 (Руслан Тимошенко, Максим Перчук, Віталій Свистіль, Юрій Тараненко)

Рапіра, жінки (командна першість)

  1. Київ 1 (Дарія Миронюк, Катерина Буденко, Ольга Сопіт, Анна Тараненко)
  2. Миколаїв-1 (Аліна Полозюк, Анастасія Єрофеєнко, Кіра Пронь, Мілана Степовик)
  3. Київ-2 (Катерина Ченцова, Аглая Борисова, Надія Моргун, Елизавета Чижикова)

Шабля, чоловіки (командна першість)

  1. Миколаїв-1 (Юрій Цап, Богдан Боговін, Даніїл Скороход, В'ячеслав Дзюба)
  2. Київ-1 (Олексій Стаценко, Дмитро Колобаєв, Роман Красновид, Василь Гумен)
  3. Черкаси-1 (Олександр Каракай, Станіслав Закутній, Ігор Маркунін, Богдан Платонов)

Нагадаємо, у перший день змагань чемпіонат стартував перемогами Ольги Харлан, 16-річної Анни Максименко і Клода Юнеса.

У командних змаганнях в другий день у чоловічій рапірі переміг Львів-1, в жіночій шпазі першу сходинку посів також Львів-1, а у шаблі - Одеса-1.

В індивідуальних змаганнях у чоловічій шпазі переміг Руслан Тимошенко, в жіночій рапірі - згадана Миронюк, а у чоловічій шаблі всьоме виграв чемпіонство Андрій Ягодка в третій день.

Раніше ми повідомляли, що українські шпажистки виграли командне золото етапу Кубку світу, а шаблістки також у команді здобули бронзу на Кубку світу в Бельгії та олімпійську ліцензію.

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