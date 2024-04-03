Золотий дубль Миронюк: результати останнього дня чемпіонату України-2024

Джерело - НФФУ.
Відбулися змагання останнього дня комплексного чемпіонату України-2024 з фехтування в Києві, який уперше з 2019 року об’єднав усіх представників зброї - рапіри, шпаги і шаблі - в одному місці.
Рапіристка Дарія Миронюк до здобутого напередодні особистого золота додала до свого активу 2 квітня медаль найвищого ґатунку, здобуту разом із подругами по команді Києва.
Про це інформує Національна федерація фехтування України.
Також нагороди розіграли у чоловічих командних змаганнях: шпага (перемогіг Харків-1) і шабля (Миколаїв-1).
Шпага, чоловіки (командна першість)
- Харків-1 (Роман Свчкар, Євгеній Горбачук, Ян Сич, Андрій Опанасенко)
- Київ-1 (Ігор Рейзлін, Володимир Станкевич, Євген Макієнко, Нікіта Кошман)
- Київ-2 (Руслан Тимошенко, Максим Перчук, Віталій Свистіль, Юрій Тараненко)
Рапіра, жінки (командна першість)
- Київ 1 (Дарія Миронюк, Катерина Буденко, Ольга Сопіт, Анна Тараненко)
- Миколаїв-1 (Аліна Полозюк, Анастасія Єрофеєнко, Кіра Пронь, Мілана Степовик)
- Київ-2 (Катерина Ченцова, Аглая Борисова, Надія Моргун, Елизавета Чижикова)
Шабля, чоловіки (командна першість)
- Миколаїв-1 (Юрій Цап, Богдан Боговін, Даніїл Скороход, В'ячеслав Дзюба)
- Київ-1 (Олексій Стаценко, Дмитро Колобаєв, Роман Красновид, Василь Гумен)
- Черкаси-1 (Олександр Каракай, Станіслав Закутній, Ігор Маркунін, Богдан Платонов)
Нагадаємо, у перший день змагань чемпіонат стартував перемогами Ольги Харлан, 16-річної Анни Максименко і Клода Юнеса.
У командних змаганнях в другий день у чоловічій рапірі переміг Львів-1, в жіночій шпазі першу сходинку посів також Львів-1, а у шаблі - Одеса-1.
В індивідуальних змаганнях у чоловічій шпазі переміг Руслан Тимошенко, в жіночій рапірі - згадана Миронюк, а у чоловічій шаблі всьоме виграв чемпіонство Андрій Ягодка в третій день.
Раніше ми повідомляли, що українські шпажистки виграли командне золото етапу Кубку світу, а шаблістки також у команді здобули бронзу на Кубку світу в Бельгії та олімпійську ліцензію.