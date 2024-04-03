W0nderful розповів про святкування перемоги на PGL Major Copenhagen з CS 2

Снайпер Natus Vincere Ігор "w0nderful" Жданов розповів, що особливого святкування перемоги на PGL Major Copenhagen 2024 з CS (Counter-Strike) 2 не було.

Про це він повідомив на своєму твіч-каналі.

"Прийшов в номер, ліг на ліжко, спілкувався з дівчиною. Відсвяткував", - сказав кіберспортсмен.

Нагадаємо, напередодні NAVI кваліфікувалися на BLAST World Final та Esports World Cup з CS 2. Олександр "S1mple" Костилєв розповів, що пишається своєю командою.

Нещодавно розпочався відбір на ESL Challenger Jönköping 2024, в якому беруть участь 3 українські команди.