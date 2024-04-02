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Стельмах завоював три нагороди, Костюк - одну на міжнародних змаганнях зі спортивної гімнастики в Антальї

Два срібла і дві бронзи.
Сьогодні 10:01 192 0
Стельмах завоював три нагороди, Костюк - одну на міжнародних змаганнях зі спортивної гімнастики в Антальї

Джерело - УФГ.

Українські представники спортивної гімнастики здобули чотири нагороди на етапі Кубку світового виклику-2024 в турецькій Антальї.

Радомир Стельмах став віцечемпіоном у вправах на паралельних брусах, а також виборов бронзові нагороди у фіналах в опорному стрибку  та у вправах кінь-махи. Інший українець Володимир Костюк посів другу сходинку в опорному стрибку.

Про це повідомляє Українська федерація гімнастики.

Наступний етап Кубку світового виклику зі спортивної гімнастики відбудеться 4-7 квітня у хорватському Осієку. 

Раніше стала відома заявка збірної України зі спортивної гімнастики на Євро-2024.

Напередодні призер Олімпіади Ігор Радівілов уперше став батьком.

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