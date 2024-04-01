Джерело - Чемпіон.

Українська синхроністка Марта Фєдіна прокоментувала обстріл росіянами Харківського фахового коледжу спорту.

Відповідний пост українка виклала в інстаграмі.

"Наша мета – життя без конченої русні. Школа, де ми всі навчались. Стільки спогадів з цим місцем", – написала Фєдіна.

У неділю, 31 березня, внаслідок обстрілу РФ було пошкоджено Харківський фаховий коледж спорту. Також у Шевченківському районі міста у багатоповерхівках було вибито вікна.

За попередніми даними, окупанти вдарили по місту двома УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см). Боєприпаси вказаного типу випускаються з літака.

Раніше збірна України з артистичного плавання з Фєдіною в складі здобула срібні медалі чемпіонату світу.