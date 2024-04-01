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Збірна України з ММА виграла загальний залік чемпіонату Європи в трьох вікових категоріях

Сьогодні 14:25 162 0
Збірна України з ММА виграла загальний залік чемпіонату Європи в трьох вікових категоріях
#MMA

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зі змішаних єдиноборств ММА здобула перемогу в загальному заліку чемпіонату Європи серед вікових категорій 12-13, 14-15 та 16-17 років.

Українці здобули 17 золотих, 16 срібних та 22 бронзові нагороди континентальної першості серед 268 спортсменів із 20 країн.

Вікова категорія 12-13 років:

Чемпіони Європи:

  • Гунда Денис (44 кг)
  • Попінко Нікита (57 кг)
  • Калачик Олена (37 кг)
  • Сакович Дарина (40 кг)
  • Клейн Злата (44 кг)

Срібні призери:

  • Гаврищук Данило (34 кг)
  • Пастернак Дамір (37 кг)
  • Чеботарьов Ярослав (62 кг)
  • Нарєжна Вікторія (37 кг)
  • Іванюк Вікторія (40 кг)
  • Марценюк Ірина(44 кг)
  • Городівська Кристина (52 кг)

Бронзові призери:

  • Грабчак Роман (34 кг)
  • Щербань Ярослав (37 кг)
  • Мількевич Денис (40 кг)
  • Серогодський Роман (40 кг)
  • Муратов Данило (48 кг)
  • Хлистов Ярослав (52 кг)
  • Бондар Іван (57 кг)
  • Іващенко Артур (62 кг)
  • Ковінова Ангеліна (48 кг)

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Вікова категорія 14-15 років:

Чемпіони Європи:

  • Вітвіцький Олександр (57 кг)
  • Бесараб Даніїл (62 кг)
  • Ковирнова Поліна (52 кг)

Срібні призери:

  • Артеменко Нікіта (44 кг)
  • Шульгін Назар (67 кг)
  • Стефанишин Всеволод (72 кг)
  • Волященко Кіра (57 кг)
  • Нікіфорова Аліна (62 кг)

Бронзові призери:

  • Пушкарь Данило (48 кг)
  • Тарасенко Єгор (52 кг)
  • Судак Тимур (77.1 кг)
  • Нарєжна Анна (52 кг)

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Вікова категорія 16-17 років:

Чемпіони Європи:

  • Захар Попович (52.2 кг)
  • Гудзь Георгій (56.7 кг)
  • Савранський Артем (70.3 кг)
  • Олійник Артьом (77.1 кг)
  • Лушпаєв Денис (93 кг)
  • Карауш Любов (47.7 кг)
  • Кіян Єлизавета (52.2 кг)
  • Клейн Марія (56.7 кг)
  • Садіч Дарина (61.2 кг)

Срібні призери:

  • Ванін Єгор (61.2 кг)
  • Щербань Володимир (120 кг)
  • Буженко Єва (61.2 кг)
  • Пойда Діана (70.3 кг)

Бронзові призери:

  • Петріщев Дмитро (65.8 кг)
  • Очеретний Ростислав (61.2 кг)
  • Коломійчук Дмитро (70.3 кг)
  • Гончарук Захар (77.1 кг)
  • Мороз Андрій (83.9 кг)
  • Душейко Станіслав (93 кг)
  • Бойчук Мирослава (47.7 кг)
  • Бобровник Ксенія (65.8 кг)
  • Хавень Ангеліна (70.3 кг)
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