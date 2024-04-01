Збірна України з ММА виграла загальний залік чемпіонату Європи в трьох вікових категоріях

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зі змішаних єдиноборств ММА здобула перемогу в загальному заліку чемпіонату Європи серед вікових категорій 12-13, 14-15 та 16-17 років.

Українці здобули 17 золотих, 16 срібних та 22 бронзові нагороди континентальної першості серед 268 спортсменів із 20 країн.

Вікова категорія 12-13 років:

Чемпіони Європи:

Гунда Денис (44 кг)

Попінко Нікита (57 кг)

Калачик Олена (37 кг)

Сакович Дарина (40 кг)

Клейн Злата (44 кг)

Срібні призери:

Гаврищук Данило (34 кг)

Пастернак Дамір (37 кг)

Чеботарьов Ярослав (62 кг)

Нарєжна Вікторія (37 кг)

Іванюк Вікторія (40 кг)

Марценюк Ірина(44 кг)

Городівська Кристина (52 кг)

Бронзові призери:

Грабчак Роман (34 кг)

Щербань Ярослав (37 кг)

Мількевич Денис (40 кг)

Серогодський Роман (40 кг)

Муратов Данило (48 кг)

Хлистов Ярослав (52 кг)

Бондар Іван (57 кг)

Іващенко Артур (62 кг)

Ковінова Ангеліна (48 кг)

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Вікова категорія 14-15 років:

Чемпіони Європи:

Вітвіцький Олександр (57 кг)

Бесараб Даніїл (62 кг)

Ковирнова Поліна (52 кг)

Срібні призери:

Артеменко Нікіта (44 кг)

Шульгін Назар (67 кг)

Стефанишин Всеволод (72 кг)

Волященко Кіра (57 кг)

Нікіфорова Аліна (62 кг)

Бронзові призери:

Пушкарь Данило (48 кг)

Тарасенко Єгор (52 кг)

Судак Тимур (77.1 кг)

Нарєжна Анна (52 кг)

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Вікова категорія 16-17 років:

Чемпіони Європи:

Захар Попович (52.2 кг)

Гудзь Георгій (56.7 кг)

Савранський Артем (70.3 кг)

Олійник Артьом (77.1 кг)

Лушпаєв Денис (93 кг)

Карауш Любов (47.7 кг)

Кіян Єлизавета (52.2 кг)

Клейн Марія (56.7 кг)

Садіч Дарина (61.2 кг)

Срібні призери:

Ванін Єгор (61.2 кг)

Щербань Володимир (120 кг)

Буженко Єва (61.2 кг)

Пойда Діана (70.3 кг)

Бронзові призери: