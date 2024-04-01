Збірна України з ММА виграла загальний залік чемпіонату Європи в трьох вікових категоріях

Джерело - Чемпіон.
Збірна України зі змішаних єдиноборств ММА здобула перемогу в загальному заліку чемпіонату Європи серед вікових категорій 12-13, 14-15 та 16-17 років.
Українці здобули 17 золотих, 16 срібних та 22 бронзові нагороди континентальної першості серед 268 спортсменів із 20 країн.
Вікова категорія 12-13 років:
Чемпіони Європи:
- Гунда Денис (44 кг)
- Попінко Нікита (57 кг)
- Калачик Олена (37 кг)
- Сакович Дарина (40 кг)
- Клейн Злата (44 кг)
Срібні призери:
- Гаврищук Данило (34 кг)
- Пастернак Дамір (37 кг)
- Чеботарьов Ярослав (62 кг)
- Нарєжна Вікторія (37 кг)
- Іванюк Вікторія (40 кг)
- Марценюк Ірина(44 кг)
- Городівська Кристина (52 кг)
Бронзові призери:
- Грабчак Роман (34 кг)
- Щербань Ярослав (37 кг)
- Мількевич Денис (40 кг)
- Серогодський Роман (40 кг)
- Муратов Данило (48 кг)
- Хлистов Ярослав (52 кг)
- Бондар Іван (57 кг)
- Іващенко Артур (62 кг)
- Ковінова Ангеліна (48 кг)
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Вікова категорія 14-15 років:
Чемпіони Європи:
- Вітвіцький Олександр (57 кг)
- Бесараб Даніїл (62 кг)
- Ковирнова Поліна (52 кг)
Срібні призери:
- Артеменко Нікіта (44 кг)
- Шульгін Назар (67 кг)
- Стефанишин Всеволод (72 кг)
- Волященко Кіра (57 кг)
- Нікіфорова Аліна (62 кг)
Бронзові призери:
- Пушкарь Данило (48 кг)
- Тарасенко Єгор (52 кг)
- Судак Тимур (77.1 кг)
- Нарєжна Анна (52 кг)
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Вікова категорія 16-17 років:
Чемпіони Європи:
- Захар Попович (52.2 кг)
- Гудзь Георгій (56.7 кг)
- Савранський Артем (70.3 кг)
- Олійник Артьом (77.1 кг)
- Лушпаєв Денис (93 кг)
- Карауш Любов (47.7 кг)
- Кіян Єлизавета (52.2 кг)
- Клейн Марія (56.7 кг)
- Садіч Дарина (61.2 кг)
Срібні призери:
- Ванін Єгор (61.2 кг)
- Щербань Володимир (120 кг)
- Буженко Єва (61.2 кг)
- Пойда Діана (70.3 кг)
Бронзові призери:
- Петріщев Дмитро (65.8 кг)
- Очеретний Ростислав (61.2 кг)
- Коломійчук Дмитро (70.3 кг)
- Гончарук Захар (77.1 кг)
- Мороз Андрій (83.9 кг)
- Душейко Станіслав (93 кг)
- Бойчук Мирослава (47.7 кг)
- Бобровник Ксенія (65.8 кг)
- Хавень Ангеліна (70.3 кг)