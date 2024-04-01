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Юнес: Якщо є потенціал, то потрібно його розвивати

Сьогодні 12:26 81 0
Юнес: Якщо є потенціал, то потрібно його розвивати
Фото: Павло Кубанов
#Клод Юнес

Джерело - Чемпіон.

Львівський рапірист Клод Юнес уже вшосте поспіль став чемпіоном України. Він вважає, що постійно покращує своє фехтування і це допомагає підтверджувати звання чемпіона країни.

Про це він розповів у коментарі Національній федерації фехтування.

"Насамперед це впевненість! Я завжди дуже впевнено себе почуваю на цих змаганнях, а далі просто виходжу і роблю свою справу. А коли ти знаєш, що ти робиш - результат відповідний.

От саме на чемпіонаті України так і відбувається, я роблю все, що від мене залежить, завжди стараюся підтверджувати свій результат і покращувати своє фехтування. Якщо є потенціал, то потрібно його розвивати, і це своєрідна мотивація для мене", - сказав фехтувальник.

У перший день змагань чемпіонат стартував перемогами вшосте поспіль Юнеса, шаблістки Ольги Харлан і 16-річної шпажистки Анни Максименко.

В другий - Клод у чоловічій рапірі зробив золотий дубль: до індивідуальної перемоги додав ще й командну.

У третій день чемпіонату-2024, першими на доріжки, щоб розіграти нагороди в особистій першості, вийшли шпажисти. Також змагатимуться у рапірі та шаблі.

Розклад на 1 квітня

  • шпага, чоловіки
  • рапіра, жінки
  • шабля, чоловіки

Раніше ми повідомляли, що українські шпажистки виграли командне золото етапу Кубку світу, а шаблістки також в команді здобули бронзу на Кубку світу в Бельгії та олімпійську ліцензію.

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