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Призер Олімпіади Радівілов уперше став батьком

Сьогодні 10:59 155 0
Призер Олімпіади Радівілов уперше став батьком
#Ігор Радівілов

Джерело - Чемпіон.

У бронзового призера Олімпійських ігор, чотириразового чемпіона Європи та багаторазового призера чемпіонатів світу зі спортивної гімнастики Ігоря Радивілова відбулося поповнення у родині.

Про про народження хлопчика його дружина, чемпіонка Європи у командній першості Ангеліна Кисла, повідомила на власній сторінці Facebook.

"Сьогодні (30 березня - ред.) ми з Ігорем стали батьками. Наш синочок, як довго ми на тебе чекали", - написала вона.

Зазначимо, що спортсмени створили власну сім'ю у 2016 році, незабаром після завершення Олімпіади у бразильському Ріо-де-Жанейро. У 2021-му Ангеліна завершила кар'єру, але зі спорту не пішла. Вона працює хореографом у збірній.

Напередодні Назар Чепурний здобув бронзу на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в опорному стрибку, а Радівілов у цій дисципліні був четвертим. 

Раніше ми повіломляли, що стала відома заявка збірної України на Євро-2024, на змагання поїде й новоспечиний батько.

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