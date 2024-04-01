Призер Олімпіади Радівілов уперше став батьком

Джерело - Чемпіон.

У бронзового призера Олімпійських ігор, чотириразового чемпіона Європи та багаторазового призера чемпіонатів світу зі спортивної гімнастики Ігоря Радивілова відбулося поповнення у родині.

Про про народження хлопчика його дружина, чемпіонка Європи у командній першості Ангеліна Кисла, повідомила на власній сторінці Facebook.

"Сьогодні (30 березня - ред.) ми з Ігорем стали батьками. Наш синочок, як довго ми на тебе чекали", - написала вона.

Зазначимо, що спортсмени створили власну сім'ю у 2016 році, незабаром після завершення Олімпіади у бразильському Ріо-де-Жанейро. У 2021-му Ангеліна завершила кар'єру, але зі спорту не пішла. Вона працює хореографом у збірній.

Напередодні Назар Чепурний здобув бронзу на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в опорному стрибку, а Радівілов у цій дисципліні був четвертим.

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