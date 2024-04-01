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Визначилися всі учасниці Фіналу чотирьох жіночого Кубку України

Сьогодні 10:10 154 0
Визначилися всі учасниці Фіналу чотирьох жіночого Кубку України

Джерело - ФГУ.

Відбулися чвертьфінальні зустрічі жіночого Кубку України з гандболу сезону 2023/24 у Рівному, за підсумками яких стали відомі всі команди-учасниці Фіналу чотирьох.

Про це інформує Федерація гандболу України.

Реал, Спартак і Карпати зіграють у фінальній стадії змагань. Зазначимо, раніше львівська Галичанка отримала пряму путівку до фіналу, як чинний володар трофею.

Кубок України 2023/2024, Чвертьфінали 

Рівне, 29-30 березня

Реал (Миколаїв) - ХНУ (Хмельницький) - 34:21 і 28:22

Спартак (Київ) - Дніпро (Кам'янське) - 29:18 і 42:26

Карпати (Ужгород) - Рівне - 48:32 і 51:26

Нагадаємо, напередодні жіноча збірна з гандболу двічі поспіль перемогла Ізраїль і очолила власну групу у відборі до до Євро-2024.

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