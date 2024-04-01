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Золотий дубль Юнеса: визначилися переможці командних змагань чемпіонату України

Сьогодні 08:25 133 0
Золотий дубль Юнеса: визначилися переможці командних змагань чемпіонату України
Фото - Павло Кубанов
#Ольга Харлан, #Клод Юнес

Джерело - НФФУ.

У Києві проходить комплексний чемпіонат України-2024 з фехтування, який уперше з 2019 року об’єднав усіх представників зброї - рапіри, шпаги і шаблі - в одному місці. Клод Юнес у чоловічій рапірі зробив золотий дубль: до індивідуальної перемоги, здобутої у перший день змагань, додав ще й командну.

Про це повідомляє Національна федерація фехтування України.

У чоловічій рапірі переміг Львів-1, у жіночій шпазі першу сходинку посів також Львів-1, а у шаблі - Одеса-1.

Рапіра, чоловіки (командна першість)

  • 1 місце Львів-1 (Клод Юнес, Даниїл Гойда, Максим Гаравський, Богдан Лісовий) 
  • 2 місце Київ-1 (Андрій Погребняк, Богдан Пнівчук, Андрій Щерба, Дмитро Чучукало) 
  • 3 місце Миколаїв-1 (Олександр Абрамов, Єлизар Дирда, Михайло Гурін, Максим Коржовой)

Шпага, жінки (командна першість)

  • 1 місце - Львів-1 (Анна Максименко, Ксенія Пантелєєва, Аліна Дмитрук, Анастасія Івченко)
  • 2 місце - Київ-1 (Влада Харькова, Олена Кривицька, Дар’я Варфоломеєва, Поліна Кулешова)
  • 3 місце -  Київ-2 (Джоан Фейбі Бежура, Юлія Свистіль, Дарина Заболотна, Інна Бровко)

Шабля, жінки (командна першість)

  • 1 місце - Одеса-1 (Аліна Комащук, Олена Кравацька, Валерія Моренець-Кубанська, Анна Суворова)
  • 2 місце - Київ-1 (Юлія Бакастова, Олена Вороніна, Софія Головкіна, Марія Цимбота)
  • 3 місце -  Черкаси (Дар'я Гонцова, Валерія Гнідашева, Ізабелла Гросул, Дар'я Науменко)

У перший день змагань чемпіонат стартував перемогами Ольги Харлан, 16-річної Анни Максименко і згаданого Юнеса.

1 квітня, у третій день чемпіонату-2024, першими на доріжки, щоб розіграти нагороди в особистій першості, вийдуть шпажисти. Також змагатимуться у рапірі та шаблі.

Зазначимо, після чемпіонату країни, з 6 по 12 квітня, запланований збір в іспанському Мадриді. Звідти українські команди вилетять до Ер-Ріяду на чемпіонат світу серед кадетів та юніорів.

Раніше ми повідомляли, що українські шпажистки виграли командне золото етапу Кубку світу, а шаблістки також в команді здобули бронзу на Кубку світу в Бельгії та олімпійську ліцензію.

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