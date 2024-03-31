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Онопрієнко здобула дві золоті медалі на Гран-Прі у Франції

Сьогодні 18:48 235 0
Онопрієнко здобула дві золоті медалі на Гран-Прі у Франції
#Вікторія Онопрієнко

Джерело - Чемпіон.

Українка Вікторія Онопрієнко здобула дві золоті медалі у вправах з м’ячем та обручем на Гран-прі з художньої гімнастики у французькому місті Тьє.

У дисципліні з м’ячем 20-річна гімнастка з результатом 33,050 бала випередила словенку Катерину Вєдєнєєву, яка зайняла 2 місце з результатом 32,500 бала.

Дисципліна з обручем підкорилась Вікторії з результатом 33,350 бала, чим випередила представницю Казахстану Ертайкизи Айботу, яка посіла 2 місце з результатом 32,700 бала.

Зазначимо, що інша українка Таїсія Онофрійчук стала восьмою у вправах з м’ячем, а Поліна Городнича посіла 8 місце у вправі з обручем.

Напередодні, українська збірна здобула бронзові нагороди на цьому ж Гран-Прі.

Нагадаємо, Онопрієнко стала призеркою на Гран-Прі Іспанії.

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