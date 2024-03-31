Ван дер Пул утретє в кар’єрі виграв божевільну класику Тур Фландрії

Джерело - Чемпіон.

Голландський велогонщик Матьє ван дер Пул утретє в кар’єрі виграв божевільну класичну одноденну гонку “Тур Фландрії” у шосейному велоспорті.

Другим із хвилинним відставанням приїхав італієць Лука Моццато, а третім став австралієць Майкл Метьюс.

The legend grows ✨



UCI World Champion @mathieuvdpoel storms to his THIRD @RondeVlaanderen victory, earning his place among the all-time greats of this historic race 🔥#RVV24 #FLCS pic.twitter.com/QnW8uD5RZ9 — UCI (@UCI_cycling) March 31, 2024

За відсутності свого основного конкурента бельгійця Ваута ван Арта, ван дер Пул був беззаперечним фаворитом цьогорічного Туру Фландрії.

Тому вже від початку суперники намагалися зробити все, аби розхитати голландця та його партнерів по Alpecin–Deceuninck.

Приблизно за 100 км до фінішу данієць Мадс Педерсен спробував атакувати, однак команда ван дер Пула вчасно приставила до нього “поліцейським” Джанні Вермерша, який успішно впорався із завданням, змусивши Педерсена втратити забагато сил, яких йому не вистачило до кінця гонки.

За 55 км до фінішу у свою першу атаку спробував утекти ван дер Пул, але його швидко наздогнали.

Однак вже через десять кілометрів у перегони втрутилась погода - сонце, яке пригрівало на старті, змінив бридкий крижаний дощ, який перетворив стародавню бельгійську бруківку на каміння з багнюкою.

На легендарному пагорбі Коппенберг ван дер Пул знову пішов в атаку, а пелотону переслідувачів у прямому сенсі довелося з велосипедами в руках пішки долати перепону.

Суперникам залишилося тільки розіграти подіум у спринті, в чому успішнішими були Моццато та Метьюс.

Таким чином ван дер Пул став восьмим велогонщиком, якому вдалося тричі в кар’єрі перемогти на Турі Фландрії.

Окрім того, цей подіум став у Фландрії п’ятим поспіль для голландця, який також став першим велогонщиком із часів легендарного словака Петра Сагана, що переміг у бельгійській одноденці в статусі чемпіона світу з велошосе.

Тур Фландрії - гонка, яка проходить дорогами Бельгії. Наряду з Париж-Рубе вважається однією з найпрестижніших класичних одноденних шосейних велогонок.

Євген Будерацький, для Чемпіона