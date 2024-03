Ван дер Пул утретє в кар’єрі виграв божевільну класику Тур Фландрії

Голландський велогонщик Матьє ван дер Пул утретє в кар’єрі виграв божевільну класичну одноденну гонку “Тур Фландрії” у шосейному велоспорті.

Другим із хвилинним відставанням приїхав італієць Лука Моццато, а третім став австралієць Майкл Метьюс.

The legend grows ✨



UCI World Champion @mathieuvdpoel storms to his THIRD @RondeVlaanderen victory, earning his place among the all-time greats of this historic race 🔥#RVV24 #FLCS pic.twitter.com/QnW8uD5RZ9