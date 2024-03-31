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Перемогами Харлан і Юнеса стартував чемпіонат України у Києві

Сьогодні розіграють ще три комплекти нагород.
Сьогодні 12:26 100 0
Перемогами Харлан і Юнеса стартував чемпіонат України у Києві
Фото - Павло Кубанов
#Ольга Харлан, #Клод Юнес

Джерело - НФФУ.

У Києві розпочався комплексний чемпіонат України з фехтування, який уперше з 2019 року об’єднав усіх представників зброї - рапіри, шпаги і шаблі - в одному місці.

Про це повідомляє Національна федерація фехтування України.

Чемпіонський титул у першості рапіристів 30 березня здобув 34-річний львів’янин Клод Юнес, для якого ця відзнака стала вже шостою поспіль. У фіналі він переміг іншого львівського рапіриста Даниїла Гойду (15:11). Бронзу ж вибороли Андрій Погребняк із Києва та Максим Гаравський зі Львова.

У змаганнях шпажисток уперше в кар’єрі на вершину п’єдесталу підійнялась 16-річна Анна Максименко зі Львова. У боротьбі за "золото" вона була сильнішою за киянку Дар’ю Варфоломєєву (15:11). Бронзові нагороди між собою розділили Влада Харькова з Києва і Ксенія Пантелєєва зі Львова. 

Серед шаблісток золоту медаль виборола олімпійська чемпіонка, 33-річна Ольга Харлан. У вирішальному поєдинку вона виграла у партнерки по збірній, Юлії Бакастової (15:7) з Києва. Бронзовими призерками стали одеситка Аліна Комащук і киянка Олена Вороніна.

Розклад змагань командної першості на 31 березня

  • рапіра, чоловіки
  • шпага, жінки
  • шабля, жінки

Зазначимо, після чемпіонату країни, з 6 по 12 квітня, запланований збір в іспанському Мадриді. Звідти українські команди вилетять до Ер-Ріяду на чемпіонат світу серед кадетів та юніорів.

Раніше ми повідомляли, що Українські шаблістки здобули бронзу на Кубку світу в Бельгії та олімпійську ліцензію.

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