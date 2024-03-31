Збірна України з художньої гімнастики здобула бронзу Гран-прі у Франції

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з художньої гімнастики завоювала бронзову нагороду Гран-прі в Тьє, Франція.

Українські грації у складі Діани Баєвої, Аліни Мельник, Дарини Дуди, Кіри Ширикіної, Валерії Перемети посіли третє місце в групових вправах з 3 стрічками та 2 м’ячами. Українки заробили 65,650 балів.

Перемогу здобула французька команда, срібло завоювали грації з Німеччини.

У індивідуальних змаганнях Вікторія Онопрієнко вийшла до трьох фіналів - виграла кваліфікацію у стрічці та змагатиметься за нагороди у вправах із м'ячем та обручем.

Поліна Горднича кваліфікувалася до фіналів з обручем та булавами. З м'ячем та стрічкою виступатиме Таїсія Онофрійчук.