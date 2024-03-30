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Анійчин здобула першу в історії України медаль на юніорському чемпіонаті світу з фристайлу

Сьогодні 20:37 139 0
Анійчин здобула першу в історії України медаль на юніорському чемпіонаті світу з фристайлу
#Марія Анійчин

Джерело - Чемпіон.

Українська фристайлістка Марія Анійчин стала бронзовою призеркою юніорського чемпіонату світу в дисципліні біґ-ейр.

16-річна українка посіла третє місце на турнірі, який відбувся в італійському Лівіньйо. Анійчин заробила 78,66 балів за свій стрибок.

Перемогу здобула італійка Флора Табанеллі, а срібло завоювала Мюріель Мор з Німеччини.

Ця медаль стала першою в історії України на юніорських чемпіонатах світу з фристайлу.

Раніше Анастасія Мельник посіла другу сходинку в дисципліні слоупстайл (SS) на етапі Кубку Європи зі слоупстайлу та біґ-ейру сезону-2023/2024. Також Катерина Коцар перемогла у біґ-ейрі (BA)

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