Мак-Грегор розповів, коли завершуватиме кар'єру

Джерело - Ютуб-канал "TNT Sports".
Колишній чемпіон двох дивізіонів UFC Конор Мак-Грегор (22-6) не планує завершувати кар'єру.
Про це він розповів на ютуб-каналі "TNT Sports".
"Не думаю, що мені коли-небудь захочеться закінчувати з цим. Хіба що це трапиться, коли я ляжу плазом і мене закопають у землю. Ось тоді я і закінчу з цим.
Подивіться на Майка Тайсона, який битиметься з Джейком Полом. Адже цей хлопець старший за мене", - сказав боєць.
Нагадаємо, Конор провів останній поєдинок у липні 2021 року, програвши Дастіну Пуар’є. Нещодавно стало відомо про бій Мак-Грегора з Чендлером.