Мак-Грегор розповів, коли завершуватиме кар'єру

Колишній чемпіон двох дивізіонів UFC Конор Мак-Грегор (22-6) не планує завершувати кар'єру.

Про це він розповів на ютуб-каналі "TNT Sports".

"Не думаю, що мені коли-небудь захочеться закінчувати з цим. Хіба що це трапиться, коли я ляжу плазом і мене закопають у землю. Ось тоді я і закінчу з цим.

Подивіться на Майка Тайсона, який битиметься з Джейком Полом. Адже цей хлопець старший за мене", - сказав боєць.