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Мак-Грегор розповів, коли завершуватиме кар'єру

Сьогодні 19:13 116 0
Мак-Грегор розповів, коли завершуватиме кар'єру
Getty Images
#UFC, #Конор Мак-Грегор

Джерело - Ютуб-канал "TNT Sports".

Колишній чемпіон двох дивізіонів UFC Конор Мак-Грегор (22-6) не планує завершувати кар'єру.

Про це він розповів на ютуб-каналі "TNT Sports".

"Не думаю, що мені коли-небудь захочеться закінчувати з цим. Хіба що це трапиться, коли я ляжу плазом і мене закопають у землю. Ось тоді я і закінчу з цим.

Подивіться на Майка Тайсона, який битиметься з Джейком Полом. Адже цей хлопець старший за мене", - сказав боєць.

Нагадаємо, Конор провів останній поєдинок у липні 2021 року, програвши Дастіну Пуар’є. Нещодавно стало відомо про бій Мак-Грегора з Чендлером.

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