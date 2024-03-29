Головне
Сокіл - чемпіон України сезону-2023/2024
Сьогодні 12:13 3336
Сергій Богачук: Від цього бою залежить моє подальше життя
Сьогодні 11:33 3745
Футзальний клуб знявся з чемпіонату України через російську агресію
Сьогодні 10:42 10263
Російські команди вилетіли на чвертьфінальній стадії PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2
Сьогодні 10:05 222
Богачук: Бій проти Мендоси - це великий поєдинок у моїй кар’єрі
Сьогодні 09:41 2949 1
Потенційний чемпіонський матч Сокола зупинили через тривогу. Відомі дата й час догравання
Вчора 23:08 7746
Епіцентр-Подоляни впевнено переграли Житичі в півфіналі Суперліги
Вчора 21:20 382
У чоловічої збірної України вперше за 8 років буде новий тренер
Вчора 20:21 1292
Дніпро розгромив Галичину та вийшов до півфіналу Суперліги
Вчора 19:01 2431
УЄФА може дозволити збірним заявити більше гравців на Євро-2024
Вчора 18:33 665
Прямі трансляції
Металіст - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металіст - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 12:45 289
Інгулець - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Інгулець - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 11:54 330
СК Полтава - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 10:45 290
Хуст - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Хуст - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 09:00 305
Лівий берег - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 08:40 322

14 українських дзюдоїстів прибули на Grand Slam до Анталії

Сьогодні 13:58 187 0
14 українських дзюдоїстів прибули на Grand Slam до Анталії

Джерело - ФДУ.

14 представників збірної України з дзюдо 29-31 березня візьмуть участь на турнірі Grand Slam-2024, який проходитиме у турецькій Анталії.

Змагання будуть масштабними та досить конкурентними: понад 600 атлетів з усього світу приїхали до Туреччини.

Турнір стане останнім перед чемпіонатом Європи, який відбудеться у кінці квітня. 

До вашої уваги заявка збірної України.

Жінки

  • -57 кг: Анастасія Чижевська 
  • -63 кг: Анастасія Антіпіна, Юлія Гребеножко 
  • +78 кг: Христина Гоман 

Чоловіки

  • -60 кг: Назар Вісков
  • -66 кг: Микита Голобородько 
  • -73 кг: Сергій Неботов
  • -81 кг: Михайло Свідрак, Владислав Колобов
  • -90 кг: Нікіта Юданов, Станіслав Гунченко
  • -100 кг: Данило Гуцол, Антон Савицький
  • +100 кг: Євгеній Балєвський

Раніше українська дзюдоїстка Юлія Курченко перемогла на турнірі Grand Slam у грузинському Тбілісі. На цьому ж змаганні третє місце посіла ще одна представниця України - Єлизавета Литвиненко. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Українский боксер, який завтра може стати чемпіоном, отримав жалюгідний гонорар за свій дебютний бій Українский боксер, який завтра може стати чемпіоном, отримав жалюгідний гонорар за свій дебютний бій 27881
Футзальний клуб знявся з чемпіонату України через російську агресію Футзальний клуб знявся з чемпіонату України через російську агресію 10263
Сокіл - чемпіон України сезону-2023/2024 Сокіл - чемпіон України сезону-2023/2024 3336
Сергій Богачук: Від цього бою залежить моє подальше життя Сергій Богачук: Від цього бою залежить моє подальше життя 3745
Потенційний чемпіонський матч Сокола зупинили через тривогу. Відомі дата й час догравання Потенційний чемпіонський матч Сокола зупинили через тривогу. Відомі дата й час догравання 7746
Благодійне товариство Шахтаря отримало бронь від мобілізації Благодійне товариство Шахтаря отримало бронь від мобілізації 11499 3
Рекомендуємо
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 47807 1
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11570
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 45866
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 64705 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 358949
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 50311