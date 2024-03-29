14 українських дзюдоїстів прибули на Grand Slam до Анталії

Джерело - ФДУ.
14 представників збірної України з дзюдо 29-31 березня візьмуть участь на турнірі Grand Slam-2024, який проходитиме у турецькій Анталії.
Змагання будуть масштабними та досить конкурентними: понад 600 атлетів з усього світу приїхали до Туреччини.
Турнір стане останнім перед чемпіонатом Європи, який відбудеться у кінці квітня.
До вашої уваги заявка збірної України.
Жінки
- -57 кг: Анастасія Чижевська
- -63 кг: Анастасія Антіпіна, Юлія Гребеножко
- +78 кг: Христина Гоман
Чоловіки
- -60 кг: Назар Вісков
- -66 кг: Микита Голобородько
- -73 кг: Сергій Неботов
- -81 кг: Михайло Свідрак, Владислав Колобов
- -90 кг: Нікіта Юданов, Станіслав Гунченко
- -100 кг: Данило Гуцол, Антон Савицький
- +100 кг: Євгеній Балєвський
Раніше українська дзюдоїстка Юлія Курченко перемогла на турнірі Grand Slam у грузинському Тбілісі. На цьому ж змаганні третє місце посіла ще одна представниця України - Єлизавета Литвиненко.