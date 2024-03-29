14 українських дзюдоїстів прибули на Grand Slam до Анталії

Джерело - ФДУ.

14 представників збірної України з дзюдо 29-31 березня візьмуть участь на турнірі Grand Slam-2024, який проходитиме у турецькій Анталії.

Змагання будуть масштабними та досить конкурентними: понад 600 атлетів з усього світу приїхали до Туреччини.

Турнір стане останнім перед чемпіонатом Європи, який відбудеться у кінці квітня.

До вашої уваги заявка збірної України.

Жінки

-57 кг: Анастасія Чижевська

-63 кг: Анастасія Антіпіна, Юлія Гребеножко

+78 кг: Христина Гоман

Чоловіки

-60 кг: Назар Вісков

-66 кг: Микита Голобородько

-73 кг: Сергій Неботов

-81 кг: Михайло Свідрак, Владислав Колобов

-90 кг: Нікіта Юданов, Станіслав Гунченко

-100 кг: Данило Гуцол, Антон Савицький

+100 кг: Євгеній Балєвський

Раніше українська дзюдоїстка Юлія Курченко перемогла на турнірі Grand Slam у грузинському Тбілісі. На цьому ж змаганні третє місце посіла ще одна представниця України - Єлизавета Литвиненко.