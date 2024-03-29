Футзальний клуб знявся з чемпіонату України через російську агресію

Джерело - Чемпіон.

МФК Рятувальник з Ромнів (Сумська область) достроково завершив змагання в Екстра-лізі та Кубку України.

Про це повідомляє Асоціація футзалу України.

Причиною такого рішення стала приналежність гравців до Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України та переведення їх у стан повної бойової готовності, яка зумовлена військовою агресією Росії на прикордонних територіях України.

Рятувальнику буде зараховано дві технічні поразки з рахунком 0:5 у матчах проти Сокола і SkyUp та у матчі-відповіді Кубка України проти Урагану. У поточному розіграші клуб з Ромнів не здобув жодної перемоги - 5 нічиїх та 20 поразок.

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Зазначимо, що регулярний чемпіонат Екстра-ліги триватиме орієнтовно до 23 квітня. Наразі турнірну таблицю очолює Ураган з Івано-Франківська (21 перемога у 24 матчах).

Раніше збірна України з футзалу назвала склад на міжнародний турнір у Литві.