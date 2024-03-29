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Збірна України назвала склад на турнір у Литві

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Збірна України назвала склад на турнір у Литві

Джерело - УАФ.

Збірна України з футзалу назвала склад на міжнародний турнір у Литві.

Про це повідомляє УАФ.

Головний тренер "жовто-синіх" Олександр Косенко взяв трьох воротарів та 13 польових гравців.

Склад збірної України з футзалу

Воротарі: Микола Гуйван (Aurora), Юрій Савенко (Ураган), Олександр Сухов (ХІТ);

Польові гравці: Ігор Корсун, Назар Швед, Петро Шотурма, Артем Фаренюк (усі – Ураган), Євгеній Жук, Андрій Мельник, Даниіл Абакшин, Ігор Чернявський, Олександр Педяш (усі – ХІТ), Михайло Зварич (Енергія), Ростислав Семенченко (Aurora), Ярослав Лебідь (Євробас, Польща), Микола Микитюк (Кордоба, Іспанія).

Суперниками українців будуть національні команди Литви (13 квітня), Бразилії (15 квітня) та Франції (16 квітня). 

Турнір розглядається збірною України, як підготовка до чемпіонату світу, який відбудеться з 14 вересня до 6 жовтня в Узбекистані. "Жовто-сині" вийшли на мундіаль в грудні минулого року після перемоги над Польщею (5:3) в еліт-раунді кваліфікації. 

Усі учасники фінального турніру стануть відомі до 24 квітня, після завершення регіональних кваліфікаційних змагань.

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