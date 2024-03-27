Друг України отримає чемпіонський бій в UFC

Джерело - MMA News.
Грузин Мераб Двалішвілі стане наступним суперником чемпіона UFC в найленшій вазі Шона О’Меллі.
Володар титулу сам пообіцяв, що дасть Двалішвілі титульний бій.
"Мераб наступний. Мераб, б***ь, наступний. Ваше бажання здійснилося. Багато хто казав, що я уникаю його, але насправді я не тікаю від цього маленького чувака. Мені подобається цей бій, у мене є кілька способів перемогти. Я не уникав Мераба, просто не був у захваті від цього поєдинку", - сказав Шон.
Зазначимо, що Двалішвілі запам’тався всім українським фанатам UFC своєю палкою підтримкою нашої країни. У березні минулого року Мераб розбив росіянина Петра Яна, а після бою сказав: "Я пройти війни. Слава Україні! Слава Грузії! Слава свободі!"