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22.03.2024 12:00 960

Друг України отримає чемпіонський бій в UFC

Сьогодні 21:47 71 0
Друг України отримає чемпіонський бій в UFC

Джерело - MMA News.

Грузин Мераб Двалішвілі стане наступним суперником чемпіона UFC в найленшій вазі Шона О’Меллі. 

Володар титулу сам пообіцяв, що дасть Двалішвілі титульний бій.

"Мераб наступний. Мераб, б***ь, наступний. Ваше бажання здійснилося. Багато хто казав, що я уникаю його, але насправді я не тікаю від цього маленького чувака. Мені подобається цей бій, у мене є кілька способів перемогти. Я не уникав Мераба, просто не був у захваті від цього поєдинку", - сказав Шон. 

Зазначимо, що Двалішвілі запам’тався всім українським фанатам UFC своєю палкою підтримкою нашої країни. У березні минулого року Мераб розбив росіянина Петра Яна, а після бою сказав: "Я пройти війни. Слава Україні! Слава Грузії! Слава свободі!"

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