Друг України отримає чемпіонський бій в UFC

"Мераб наступний. Мераб, б***ь, наступний. Ваше бажання здійснилося. Багато хто казав, що я уникаю його, але насправді я не тікаю від цього маленького чувака. Мені подобається цей бій, у мене є кілька способів перемогти. Я не уникав Мераба, просто не був у захваті від цього поєдинку", - сказав Шон.