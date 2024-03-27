Українці вибороли шість нагород на міжнародному дитячому турнірі Challenge Wratislavia

Джерело - Фейсбук НФФУ.
Українські фехтувальники та фехтувальниці вибороли 6 нагород на міжнародному дитячому турнірі Challenge Wratislavia, який проходив у польському Вроцлаві.
Про це повідомляє Національна федерація фехтування України.
Загалом на турнірі були розіграні 18 комплектів медалей у трьох вікових категоріях - U-11, U-13 та U-15. У змаганнях взяли участь понад 900 дітей, серед яких 116 представників України.
Фехтування на шпагах:
- Перше місце: Єгор Карюченко (U-11), Поліна Спиридова (U-15).
- Друге місце: Альбіна Чернецька (U-13).
Фехтування на рапірах:
- Друге місце: Гліб Бутенко (U-11).
Фехтування на шаблях:
- Третє місце: Сабріна Алєксєєва (U-13).
Нагадаємо, напередодні збірна України поступилася Угорщині у матчі за бронзову медаль Кубку світу з фехтування у Нанкіні. Перед цим українські шаблістки посіли третє місце в командній першості в Сінт-Нікласі (Бельгія).