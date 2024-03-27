Українці вибороли шість нагород на міжнародному дитячому турнірі Challenge Wratislavia

Джерело - Фейсбук НФФУ.

Українські фехтувальники та фехтувальниці вибороли 6 нагород на міжнародному дитячому турнірі Challenge Wratislavia, який проходив у польському Вроцлаві.

Про це повідомляє Національна федерація фехтування України.

Загалом на турнірі були розіграні 18 комплектів медалей у трьох вікових категоріях - U-11, U-13 та U-15. У змаганнях взяли участь понад 900 дітей, серед яких 116 представників України.

Фехтування на шпагах:

Перше місце: Єгор Карюченко (U-11), Поліна Спиридова (U-15).

Єгор Карюченко (U-11), Поліна Спиридова (U-15). Друге місце: Альбіна Чернецька (U-13).

Фехтування на рапірах:

Друге місце: Гліб Бутенко (U-11).

Фехтування на шаблях:

Третє місце: Сабріна Алєксєєва (U-13).

Нагадаємо, напередодні збірна України поступилася Угорщині у матчі за бронзову медаль Кубку світу з фехтування у Нанкіні. Перед цим українські шаблістки посіли третє місце в командній першості в Сінт-Нікласі (Бельгія).